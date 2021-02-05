Корнилов возложил на Киев ответственность за «войну памятников» на Украине

Львов, 5 февраля. Политолог Владимир Корнилов назвал закидывание краской монумента Бандере во Львове 5 февраля ответом на действия самих бандеровцев в «войне памятников», развязанной на Украине. В разговоре с ФАН эксперт пояснил, что это — попытка граждан показать свою политическую позицию.

«Это не в первый раз происходит. Какой памятник, такие и действия жителей, — посмеялся собеседник ФАН. — Сейчас памятников Бандере на Украине наставлено огромное множество, причем их все больше и больше, и периодически действительно случаются нападения. На Украине становится все больше противников идей Бандеры и бандеровщины вообще».

Политолог утверждает, что люди недовольны нынешней политикой Киева и таким образом выражают протест.

«На Украине вообще отношение к Бандере неоднозначное, — добавил Корнилов. — Множество людей на самом деле против того, чтобы у них устанавливали памятник этого палача, террориста, убийцы. Каково отношение людей, такова и реакция. На этот же монумент буквально полтора года назад нападали, нарисовав на нем серп и молот. Я думаю, что это не в последний раз. Властям не стоит устанавливать эти памятники, не надо вносить раздор в общество, но тем не менее эта политика продолжается».

Корнилов считает, что виновных, скорее всего, не найдут, и власть может ожидать новых актов мародерства.

«Там идет «война памятников»: их валят, их закидывают. Сами бандеровцы тоже этим занимаются, — напомнил Корнилов. — И другие люди начали вот так отвечать бандеровцам. Конечно, последует возбуждение уголовного дела по статье «Хулиганство». Но виновных, как обычно, не найдут. И будут ждать следующего издевательства над другим памятником».

Как ранее сообщал ФАН, неизвестные облили краской памятник Степану Бандере. По данным СМИ, местная полиция ищет виновных. Если виновные будут найдены, а вина их доказана, то им грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет.