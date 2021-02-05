Экономисты рассказали, сможет ли рубль укрепиться к концу февраля

Позитив на валютных рынках связан с тем, что от ФРС США ожидают масштабных вливаний в американскую экономику, массовая вакцинация в развитых странах проводится активно, пандемия идет на спад. Подробнее о факторах, влияющих на отечественную валюту, — в материале ФАН.

Евро в ходе торгов опустился ниже 90 рублей — впервые после 21 января. К доллару рубль тоже укрепляется — американская валюта опускалась ниже 75 рублей впервые за полторы недели. Основные фондовые индексы растут, согласно данным Московской биржи.

Позитив на рынке

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что рубль сегодня укрепляется к доллару и евро на фоне позитивной динамики внешних площадок и за счет растущих котировок нефти. Стоимость черного золота превысила 59 долларов за баррель и вполне может на короткое время преодолеть уровень в 60 долларов.

«Позитив на рынках связан с тем, что от ФРС ожидают масштабных вливаний в американскую экономику (на 1,9 трлн долларов), массовая вакцинация в развитых странах проводится активно, пандемия идет на спад. При этом накал санкционной риторики со стороны США и ЕС немного снизился (нет конкретных решений, какие именно ограничения планируется ввести и когда). Потому рубль укрепляется к ведущим валютам», — пояснил Артем Деев.

Однако, заметил эксперт, это явно временная тенденция. Если прозвучат очередные резкие заявления в отношении нашей страны, будут оглашены конкретные решения по санкциям, — это может привести к выходу инвесторов из рублевых активов, что ослабит рубль. Вероятнее всего, что на следующей неделе отечественная валюта вернется к отметкам 76-77 за доллар и свыше 90 за евро.

Рубль воспользовался слабостью

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова обратила внимание, что геополитические риски несколько ослабли. После вчерашней речи американского лидера Джо Байдена в Госдепе стало ясно, что никакой перезагрузки в отношениях США и России не будет, что ожидаемо. Но пока и не говорится о введении администрацией Байдена каких-либо новых экономических санкций против РФ. Например, против российского госдолга.

«Но из этого не следует, что Конгресс США не выступит с какими-либо антироссийскими инициативами, так что говорить, что санкционная угроза полностью исчезла, пока не приходится. Кроме того, доллар сегодня дешевеет к основным мировым резервным валютам, рублю удается воспользоваться слабостью «гринбека». До конца февраля мы ожидаем доллар в рамках 73-78 рублей, в ближайшие недели — в коридоре 74-76 рублей», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее эксперты рассказали, что следующая цель по стоимости в нефтяной сфере — 60 долларов с возможным повышением до 62 долларов за баррель. Рост цен на черное золото происходит из-за данных о сокращениях запасов нефти в США и ожиданий сокращения запасов в мире в целом. 2 и 3 февраля прошли технический и мониторинговый комитеты ОПЕК+, где оценили исполнение сделки по сокращению добычи в декабре на 101%.