Избирательную кампанию Джо Байдена финансировала Секретная служба США

Стало известно о размере финансирования выборов 46-го президента США Секретной службой, связанной с американской финансовой элитой.

Источники ФАН сообщают, что промо-кампанию Джо Байдена на президентских выборах 2020 года в США финансировали спецслужбы, в том числе Секретная служба США (USSS). Эта структура выполняет у себя в стране те же функции, что у нас Федеральная служба охраны (ФСО), — обеспечивает безопасность первых лиц государства.

Деньги в размере четверти миллиона долларов (порядка 20 млн рублей) поступили от USSS на счет избирательного комитета Байдена двумя траншами — 25 сентября и 27 октября 2020 года. Таких средств вполне хватило для проведения акций в пользу кандидата в президенты в нескольких штатах.

US Secret Service является влиятельной правоохранительной структурой. В ее функции входит контроль эмиссии доллара и защита финансового суверенитета США. Это связывает USSS с американской финансовой элитой. Акция по перечислению денег силовиками в избирательные фонды Байдена носили демонстративный характер, ориентирующий региональные бизнес-элиты, кого именно поддерживают американские силовики. Фактически правоохранительная система открыто вмешалась в избирательный процесс. Случись такое в России, странах Ближнего Востока или Европы, международные медиа вспоминали бы это беспрецедентное событие весь следующий срок президентства победившего кандидата как символ гибели базовых демократических ценностей. Почему этого не произошло на информационном поле США?

Избирательный фонд Байдена Biden For President в 2019–2020 годах собрал на его предвыборную кампанию более 1 млрд долларов. Среди жертвователей — крупнейшие медиамагнаты и транснациональные информационные холдинги, формирующие новостную повестку о жизни общества и бизнеса в мире. Информация о финансировании Байдена спецслужбами предназначена для распространения внутри США, и о ней невыгодно сообщать остальному миру.

Спонсорами Байдена, отправившими его на президентское кресло, стали известные всему миру информационные монополисты: Facebook (350 тыс. долларов), новостное агентство Reuters, медиахолдинги NBC, Bloomberg LP, Viacom International, New York Times и агентство France-Presse, фактически принадлежащее американцам. Все вместе они охватывают более 70% американского рынка новостей.

Среди физических лиц можно выделить медиамагната Хаима Сабана — 143 место в списке Forbes, актера Джорджа Клуни, сооснователя Bloomberg LP Томаса Секунду. Они входят в число трехсот богатейших американцев, внесших более 200 тыс. долларов каждый в избирательный фонд Байдена.

Избирательным фондам Дональда Трампа повезло меньше. В 2020 году они собрали на четверть меньше Байдена — 884 млн долларов. Более 99% от этой суммы поступило не от богатейших и влиятельных американских компаний, а от частных лиц. От своей партии республиканцев этот кандидат получил всего 143 тыс. долларов. По структуре пожертвований, Трампа, 45-го президента США, можно было бы назвать народным президентом.