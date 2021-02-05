Ветеран ВОВ Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

Москва, 5 февраля. Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняют Алексея Навального, в рамках заседания суда потребовал от блогера публичных извинений.

В эту пятницу в Бабушкинском суде российской столицы рассматривают дело о клевете на участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер Алексей Навальный свою вину не признает. На заседании присутствуют журналисты и несколько дипломатов. Супруга блогера Юлия Навальная в здании суда не появилась.

Алексею Навальному могут назначить штраф или обязательные работы. В прошлом году блогер раскритиковал ролик с участием Игната Артеменко, назвав его «холуем». На видео ветеран выражал свою позицию по вопросу поправок к Конституции РФ.