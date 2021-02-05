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Латинская Америка

Мексиканские бандиты расстреляли «Трампа» из штата Оахака

Мексиканские бандиты расстреляли «Трампа» из штата Оахака

Оахака, 5 февраля. Неизвестные убили мэра мексиканского города Чауитес, его расстрелянный автомобиль был обнаружен неподалеку от города Салина-Крус в штате Оахака. Прокуратура штата сообщила об убийстве в Twitter.

Убитого звали Леобардо Рамоса Лазаро. Он был застрелен в своем Toyota Sequoia 4 февраля около 7 утра. Нападавшим удалось скрыться, очевидцев преступления не нашли. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Убитый Лазаро являлся членом левоцентристской партии «Гражданское движение». Он часто выступал против расширения центра «Братья на дороге», который помогал беженцам из стран Центральной Америки, и за это заслужил прозвище «Трамп из Оахаки». В прошлом году партия «Демократический фронт» обвинила Лазаро в коррупции.

Правоохранительные органы Мексики считают, что ответственность за большую часть убийств в стране лежит на многочисленных картелях и преступных бандах, которыми правительство ведет непрерывную борьбу с 2006 года. В прошлом году в Мексике было официально зарегистрировано 43 233 убийства. 1 641 человек был убит в штате Оахака.

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