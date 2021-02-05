Мексиканские бандиты расстреляли «Трампа» из штата Оахака

Оахака, 5 февраля. Неизвестные убили мэра мексиканского города Чауитес, его расстрелянный автомобиль был обнаружен неподалеку от города Салина-Крус в штате Оахака. Прокуратура штата сообщила об убийстве в Twitter.

Убитого звали Леобардо Рамоса Лазаро. Он был застрелен в своем Toyota Sequoia 4 февраля около 7 утра. Нападавшим удалось скрыться, очевидцев преступления не нашли. Прокуратура возбудила уголовное дело.

En Movimiento Ciudadano Oaxaca lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo y Presidente Municipal de Chahuites, Leobardo Ramos Lázaro. Les damos nuestro más sincero pésame a sus amigos y familiares.



Descanse en paz.???? pic.twitter.com/Uph8U9EdYx — Oaxaca (@MovCiudadanoOax) February 5, 2021

Убитый Лазаро являлся членом левоцентристской партии «Гражданское движение». Он часто выступал против расширения центра «Братья на дороге», который помогал беженцам из стран Центральной Америки, и за это заслужил прозвище «Трамп из Оахаки». В прошлом году партия «Демократический фронт» обвинила Лазаро в коррупции.

⚠ÚLTIMO MOMENTO⚠



Fue asesinado a tiros el presidente municipal de #Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro en la colonia San Antonio. pic.twitter.com/L9AdCN7qGW — Los Díaz de Juárez (@LosDiazDeJuarez) February 4, 2021

Правоохранительные органы Мексики считают, что ответственность за большую часть убийств в стране лежит на многочисленных картелях и преступных бандах, которыми правительство ведет непрерывную борьбу с 2006 года. В прошлом году в Мексике было официально зарегистрировано 43 233 убийства. 1 641 человек был убит в штате Оахака.