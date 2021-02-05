Жигунов об интервью Шевелькова: Из-за него я не снялся в третьих «Гардемаринах»

Отсутствие актера Владимира Шевелькова в продолжении «Гардемаринов» стало колоссальной потерей для проекта. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер, кинорежиссер, продюсер Сергей Жигунов.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал недавнее интервью в программе «Судьба человека» звезды фильмов «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех».

«Я вчера прочел довольно много материала по его выступлению у Корчевникова. Мне есть, что добавить по этому поводу. Я рад, что он вспомнил о тех временах. С огромным удовольствием отработал с Володей в картине «Гардемарины, вперед!», — сообщил продюсер.

Кроме того, Сергей Жигунов рассказал о работе с Владимиром Шевельковым на одной съемочной площадке.

«Раньше артистов селили в гостиницу по два человека. Все первые «Гардемарины» мы жили в одном номере. Еще я с ним снимался в картинах «Признать виновным», «Поездка в Висбаден». Потом была картина «Сердца трех». Все это время я получал огромное удовольствие от общения. Я четыре раза снимался с ним в кино. Он мне нравится. Хороший человек. Мы дружили, и я надеюсь, что дружим. Просто мы не общаемся. Так бывает», — рассказал кинорежиссер.

В завершение он поведал о том, с чем именно связан его отказ от участия в продолжении всенародно любимого фильма.

«Я считаю, что его отсутствие (Владимира Шевелькова. — Прим. ФАН) — колоссальная потеря для проекта. Это огромная ошибка. Я могу сказать, что из-за него отказался сниматься в третьих «Гардемаринах». Сценарий был написан под имя моего героя, персонаж был похож на меня. Его потом срочно переделывали. Меня не снимали с роли. Я отказался, потому что во вторых [«Гардемаринах»] не снимался Володя Шевельков», — подытожил актер.

Ранее Сергей Жигунов в беседе с Федеральным агентством новостей опроверг слухи о проблемах с алкоголем у актера Владимира Шевелькова.