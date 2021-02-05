Виктор Раков признался в желании сыграть в фильме о Великой Отечественной войне

Российский актер театра и кино Виктор Раков в свой день рождения признался ФАН, что мечтает сняться в фильме про Великую Отечественную войну.

Народный артист России в эксклюзивном интервью рассказал о возрождении спектакля «Поминальная молитва» на сцене «Ленкома» и поделился своими желаниями на будущее.

5 февраля Виктору Ракову исполнилось 59 лет. Он отметит праздник в театре, выйдя на сцену в постановке «Шут Балакирев», где он исполняет роль князя Меншикова. Актер уточнил, что его выход на сцену в день рождения — чистая случайность.

«Так получилось, так составляется расписание, — сказал собеседник ФАН. — Я не прошу, чтобы переносили спектакль в мой день рождения, я просто работаю. Тем более что сегодня не будет юбилея, а будет обычная дата».

Виктор Раков поделился впечатлениями и от восстановления спектакля «Поминальная молитва» по одноименной пьесе Григория Горина. Напомним, что он был поставлен Марком Захаровым в 1989 году, став визитной карточкой «Ленкома». В марте 2021 года состоится премьера возрожденного спектакля в постановке Александра Лазарева.

Виктор Раков подчеркнул, что классическая «захаровская» постановка будет актуальна и для современного зрителя.

«Спектакль, который мы восстанавливаем благодаря видеозаписям, настолько универсален, — отметил Раков. — Я не побоюсь сказать, что он чуть ли не классический в постановке Марка Анатольевича, теперь он будет только с другим актерским составом. Мне кажется, это будет современно и сегодня».

Актер, снявшийся за свою карьеру во множестве исторических кинокартин, признался ФАН, что очень хотел бы сыграть в фильме о Великой Отечественной войне.

«Я совсем мало, к сожалению, снимался в фильмах о Великой Отечественной войне, — посетовал Виктор Раков. — Вот этого бы мне хотелось, потому что и мою семью коснулась эта трагедия. Хотелось бы еще в чем-то таком сняться и отдать дань памяти нашим великим отцам, дедам, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе с фашизмом».

В заключение актер рассказал о том, что пожелает себе в день рождения.

«Я хотел бы пожелать себе и всем нашим российским людям преодолеть пандемию, не потерять здоровье и трудиться на благо нашей прекрасной родины», — сказал артист.

Виктор Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. По окончании актерского факультета ГИТИС в 1984 году он попал в труппу Марка Захарова в «Ленкоме», где служит по настоящее время. Первую серьезную роль в кино Раков получил в фильме «Убить дракона», сыграв сына бургомистра Генриха. Среди его наиболее известных работ на экранах — фильмы и сериалы «Мать», «Слушая тишину», «Петербургские тайны», «Вольф Мессинг», «Тобол».

Ранее актриса Анна Большова в свой юбилей призналась в желании сохранить атмосферу Марка Захарова в «Ленкоме».