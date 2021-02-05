Минтруда утвердил разработанные в Петербурге стандарты для спасателей на воде

Одним из острых вопросов в Санкт-Петербурге, значительную площадь которого занимает вода, долгое время было поведение спасательных служб на воде. Наконец, за проблему взялись серьезно. Если раньше единых сформулированных правил для спасателей не существовало, то теперь в Петербурге для них составили единый профессиональный стандарт. Разработчиками свода правил выступили сотрудники поисково-спасательной службы Северной столицы РФ. Новые требования были приняты в Министерстве труда и социальной защиты 7 декабря 2020 года в соответствии с пунктом 16 постановления Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов».

Отметим, что в 2016 году в России уже разрабатывали профессиональный стандарт, именуемый «Спасатель», но документ не учитывал специфику проведения поисково-спасательных работ на водных объектах. В Минтруде стандарт также принят не был. Именно это и послужило толчком для разработки единого профстандарта «Спасатель на акватории» в Санкт-Петербурге.

Разработчики отмечают крайнюю актуальность профессиональной подготовки спасателей, а также воспитателей к оказанию помощи на воде. Этому послужили трагические события, унесшие жизни большого числа граждан: в 2011 году в Татарстане на теплоходе «Булгария» погибли 122 человека, а в 2016 году на озере Самозяр в Карелии в результате крушения двух лодок погибли 14 детей, которые отдыхали в лагере. В то же время участились случаи гибели детей в бассейнах и аквапарках. Применение профессионального стандарта должно существенно повысить безопасность людей на водных объектах. К тому же единый стандарт идеально подошел для использования его на территории всей России.

Новый профессиональный стандарт спасателей затрагивает практически все ситуации, связанные с несчастными случаями на воде. В первой категории требований прописаны правила для спасателей, работающих в летнее время на пляжах, а также в бассейнах и аквапарках. Стандарт распространяется и на общественных специалистов, которые обеспечивают безопасность на воде на пляжах, в бассейнах и аквапарках. Во вторую категорию вошли правила для прибрежных сотрудников, выполняющих профессиональные задачи, как правило, на спасательных плавсредствах в любое время года. В отдельной категории профессионального стандарта содержатся правила для начальников спасательных станций.

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