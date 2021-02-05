Идрис Деби: как тридцать лет держать в кулаке Чад

Из шестнадцати миллионов жителей Республики Чад три четверти родились и выросли в эпоху правления одного человека. Идрис Деби пришел к власти в 1990 году, и с тех пор никогда не упускал нити управления страной. Сторонники называют Деби единственным человеком, способным объединить народ и привести его к лучшему будущему. В апреле 2021 года он намерен участвовать в новых президентских выборах, и вряд ли может их проиграть.

В рамках проекта «Антитеррор» международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, что это за человек, и как ему удалось десятилетиями удерживать контроль над нищей страной, давно не знавшей мира, ведущей множество войн с внешними противниками, повстанцами и террористами — страной, где власть менялась только в результате военных переворотов.

Идрис Деби родился 18 июня 1952 года. Его родители принадлежали к народу загава. Представители этой этнической группы живут на востоке нынешнего Чада, на границе с Суданом, и составляют около 1% населения страны. После школы Деби поступил в военное училище и в 1976 году, по окончании обучения во Франции, получил диплом пилота военно-транспортной авиации.

Спустя 3 года он возвращается в Чад, где в то время идет гражданская война, развязанная премьер-министром Хиссеном Хабре против президента страны, Феликса Маллума. Чад не знал покоя. Существовали острые противоречия между северным, преимущественно мусульманским населением страны, и южанами. Кроме того, сыграли роль международные политические игры. Так, получивший французское образование Хиссен Хабре выступал за ориентацию на Запад, прежде всего США и Францию. Его противники на последнем этапе борьбы предпочитали союз с Ливийской Джамахирией Муаммара Каддафи и поддержку стран восточного блока. Ливийские войска напрямую вторглись на территорию Чада.

Идрис Деби занял сторону Хиссена Хабре и после победы последнего был назначен командующим Вооруженными силами. На новом посту он успешно справился с трансформацией повстанческого войска в регулярную армию и смог нанести серьезные поражения ливийцам.

В 1986 году, после еще одного года обучения Деби во французской военной академии, Хабре назначает его советником по обороне и безопасности, однако отношения между бывшими союзниками начинают портиться. Одной из причин послужили репрессии, проводимые правительством против представителей народа загава, к которым принадлежала семья Деби. Кроме того, играли свою роль обычные политические амбиции. В 1989 году после неудачной попытки переворота Деби, популярный и успешный военачальник, бежит в Судан и основывает там Патриотическое движение спасения – политическую силу, остающуюся основой власти Идриса Деби и по сей день.

К тому моменту отношения Хиссена Хабре с западными странами резко ухудшились. Партнеров раздражали массовые репрессии в Чаде. Сам же президент, окрыленный успехами в войне с Ливией и победой над заговорщиками, стал регулярно обвинять запад в колониализме. В результате движение Идриса Деби получило поддержку Франции и некоторых соседних стран, и в конце 1990 года Нджамена, столица Чада, была захвачена стремительным ударом.

Хиссен Хабре бежал в Сенегал, где был впоследствии приговорен Специальным африканским трибуналом к пожизненному заключению за преступления против человечности, убийства, похищения людей и работорговлю. При этом в рамках процесса жертвы просили возбудить дело и против Идриса Деби за его личное участие в пытках и убийствах, однако развития инициатива не получила.

Захват власти Идрисом Деби в 1990 году не принёс мира в страну. Чад раздирали внутриполитические противоречия и склоки с внешними врагами. Деби был официально провозглашен президентом 28 февраля 1991 года. Однако новую реальность не признал целый ряд группировок, лидеры которых были недовольны узурпацией власти бывшим военачальником. С 1991 по 1995 год страну сотрясал целый ряд восстаний, жестко подавленных верными Деби войсками. В адрес центрального правительства звучали обвинения в массовом нарушении права человека, казнях без суда. Так, после попытки переворота был убит министр Бада Аббас вместе с рядом своих сторонников.

Восстания и давление из Парижа вынудили Деби созвать общенациональную конференцию и заключить мирные соглашения с некоторыми группировками. Мира в стране обеспечить не удалось, а соглашения оказались непрочными. Тем не менее, в 1996 году провели референдум по новой Конституции (предыдущая была отменена Деби сразу после прихода к власти) и президентские выборы.

Конституция была принята, хотя в некоторых областях, преимущественно южных, с христианским и языческим населением, абсолютное большинство голосов было отдано против проекта. Несмотря ни на что, Деби выиграл выборы во втором туре с результатом чуть более 69%, победив кандидата, представлявшего население южных регионов. Международные наблюдатели отмечали фальсификации и запугивание оппозиции. Шлейф этих обвинений будет тянуться за Идрисом Деби после всех последующих выборов.

В 1997 году состоялись выборы в парламент, впервые за долгое время прошедшие на основе многопартийности. На них Деби и его партия получили 63 из 125 мест. Впоследствии в 2011 году Деби возьмёт 131 место из 188, получив абсолютное большинство. Выборы 2011 года стали последними к данному моменту парламентскими выборами в стране. Очередное голосование отменялось несколько раз под различными предлогами: от недостатка средств на его проведение до эпидемии COVID-19.

В отличие от парламентских, выборы президента республики проходили регулярно, однако также служили лишь укреплению Идриса Деби во главе государства. В 2001 году он с успехом переизбрался в первом же туре. При этом действующий президент столкнулся с проблемой. Конституция 1996 года предусматривала возможность избрания на президентский пост не более чем на два срока. Для продления своих полномочий Деби инициировал внесение отменяющих ограничение поправок. Поправки были приняты, но спровоцировали тяжелейший политический кризис и гражданское противостояние.

Начиная с референдума по Конституции 2005 года, оппозиция призывает к бойкоту всех голосований, организуемых правительством Деби и характеризует их не иначе как фарс. Выборы 2006, 2011 и 2016 года также были выиграны президентом без особых проблем – и эти победы вызвали такую же ледяную реакцию у оппозиции.

За это время Деби упразднил пост премьер-министра, который был объявлен «слишком дорогим», и принял новую Конституцию «в целях перехода к более демократическому» устройству государства.

Новая Конституция вернула ограничения на избрание президента не более чем на два срока, при этом сам срок полномочий был продлён с 5 до 6 лет. Особо было оговорено, что ограничения на пребывание в должности президента не является ретроактивным и не распространяется на действующего главу государства.

Таким образом, Идрис Деби получил возможность оставаться у власти до 2033 года.

Параллельно процессу сосредоточения власти в руках президента усиливаются репрессии против оппозиции, причем пик их приходится на последний срок президентства Деби. Оппозиционные политики погибают или исчезают.

Манифестации и акции оппозиции постоянно пресекаются, а силы правопорядка парализуют деятельность оппозиционных организаций. Так, осенью 2020 года проводился Национальный Форум. Он стал важнейшим мероприятием в политической жизни Чада в прошлом году, поскольку именно в рамках этого форума прозвучал призыв к Идрису Деби баллотироваться на очередной срок. Одновременно под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса штабы оппозиционных партий и движений были взяты под контроль полицией, а свобода передвижения их сотрудников ограничена.

Свобода слова быстро превратилась в фикцию. Целые издания закрываются за критику режима. Журналисты рискуют работой, свободой и даже жизнью. Нередки случаи высылки иностранных журналистов из страны. В рамках борьбы с критикой режима в 2018 году в Чаде были полностью запрещены социальные сети – однако, видимо, в связи с невозможностью эффективно обеспечить выполнение запрета, в 2019 году он был снят.

По мере того, как президент закручивал гайки, в стране возобновились восстания местных вооруженных группировок.

Одной из наиболее острых проблем Чада начала 2000-х годов был конфликт в северо-западном регионе Тибести. Еще при Хабре этот регион благодаря своему положению и ресурсам стал стратегически важной зоной для войны между Чадом и Ливией. В конце 1990-х годов он был базой боевиков, недовольных обстоятельствами прихода к власти нового президента и в целом проводимой им политикой. Позднее в регионе были обнаружены большие запасы золота, и туда хлынули потоки золотоискателей разной степени легальности и порядочности.

Представители местного племени Тубу при ливийской поддержке с оружием в руках выступали против правительства и пришлых золотодобытчиков, и в той или иной форме конфликт в регионе тлеет до сих пор. Регион не полностью контролируется центральным правительством, и армия применяется то против сбивающихся в банды золотокопателей, то против самих тубу, пытающихся отстоять свое право на собственную землю.

На рубеже веков обострились проблемы с соседним Суданом. Из суданского Дарфура во время очередной вспышки насилия в Чад бежали десятки тысяч человек. Помочь этим беженцам власти не могли или не хотели, и они пополняли ряды вооруженных групп.

Особенно благодатная почва для роста активности боевиков была создана в 2005 году, когда Идрис Деби в личных целях изменил Конституцию страны. В год проведения референдума радикальные оппозиционные лидеры объединились для свержения Деби. Получив поддержку суданского движения «Джанджавид», по уши замазавшегося в крови во время геноцида в Дарфуре, в 2008 году вооруженные оппозиционеры вместе с суданскими боевиками двинулись с востока на столицу Чада, Нджамену, и практически полностью взяли город под свой контроль. Исключением был лишь дворец Деби. Президенту удалось удержаться у власти лишь благодаря действиям западных союзников и развернутой в стране миссии Европейского Союза EUFOR.

Примечательно, что штурму столицы предшествовала попытка договориться с террористами. Один из их лидеров, Махамат Нур, вошел в правительство, а его боевикам на откуп был отдан контроль над восточной частью страны. Такой союз, однако, оказался временным, и боевые действия возобновились и продолжались вплоть до 2010 года.

Прекратились они только тогда, когда между Идрисом Деби и президентом Судана Омаром аль-Баширом были достигнуты соглашения о прекращении конфликта. При этом Деби отказался от спонсирования главной оппозиционной силы в Дарфуре «Движение за справедливость и равенство», члены которого весной 2008 года атаковали столицу Судана Хартум, пользуясь поддержкой Чада. Западный сосед предоставлял суданским боевикам оружие и убежище на своей территории. Это была своеобразная месть Деби за штурм Нджамены. Однако после подписания соглашений отношения между президентами потеплели настолько, что аль-Башир, находившийся в розыске по ордеру Международного уголовного суда, приехал в Нджамену. Несмотря на то что Чад подписал Устав суда и был обязан выдать разыскиваемого преступника международному правосудию, суданскому диктатору был оказан великолепный прием.

После заключения соглашений с Суданом одна часть вооруженной оппозиции присоединилась к правительственным войскам, другая – переместилась в иные регионы. В частности, значительное число бывших чадских повстанцев приняли активное участие в начинавшейся гражданской войне в Ливии. Позже армия Чада будет использовать это как предлог для проведения операций на юге Ливии.

Общее количество жертв гражданской войны, продолжавшейся в период с 2005 по 2010 год, составило несколько тысяч человек. Более двухсот тысяч были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. Противостояние сопровождалось произволом со стороны властей, правоохранительных органов и армии, представители которых, по сообщениям гуманитарных организаций, занимались похищениями, пытками и внесудебными казнями. Одним из самых громких случаев стало исчезновение в 2008 году Ибни Умара Махамата Салеха – бывшего министра и видного лидера оппозиции. Точных сведений о его дальнейшей судьбе нет до сих пор.

При этом Салех стал лишь одним из длинного списка оппозиционных деятелей, ставших жертвами политически мотивированного насилия. Так, учредитель Лиги по правам человека Джозеф Бехиди был убит на пороге собственного дома в 1992 году. Руководитель Демократической партии Чада Гуэти Махамата погиб в результате взрыва заминированной машины возле своего дома в 2002-м. Сестра одного из повстанческих лидеров Дочи Кореидо расстреляна у себя в гостиной в 2007-м.

Комиссия, созданная под общественным давлением для расследования преступлений периода гражданской войны в Чаде, пришла к однозначным выводам: «подавляющее большинство злодеяний были совершены вооруженными силами Чада, поддерживающими существующий режим, после военных действий – и в отношении гражданского населения, и членов политической оппозиции».

Власть Идриса Деби, однако, лишь продолжила укрепляться.

Второе десятилетие XXI века ознаменовалось глобальным ростом террористических угроз, с которым пришлось столкнуться и Республике Чад. Особую активность проявляли сторонники «Аль-Каиды»1 и «Боко Харам»1 (террористические организации, запрещены в РФ). Террористы регулярно устраивают нападения на мирных жителей и правительственные силы. Так, в прошлом году, во время лишь одного из нападений, погибло более 100 военнослужащих армии Чада.

В условиях нарастающей террористической угрозы в 2015 году был принят закон №34/PR/2015 о противодействии терроризму. Несмотря на отмену предусмотренной для террористов смертной казни в 2020 году, закон благодаря своей расплывчатости широко используется для политических репрессий и часто применяется против правозащитников, оппозиционеров и журналистов. Кроме того, обстановка способствовала общему ужесточению режима, и в последнее время полиция всё чаще открывает огонь по безоружным участникам мирных акций протеста.

В целом, справившись с внутренней оппозицией и внешним давлением, при немалой помощи западных союзников, Идрис Деби умело воспользовался тяжелой ситуацией для еще большего укрепления личной власти. Это, в частности, позволило ему проводить более активную внешнюю политику.

Долгое время Деби, погруженный во внутриполитические склоки и увлеченный консолидацией местной власти, не проводил активной внешней политики. В 1997 году чадские военнослужащие впервые были отправлены за рубеж – в Демократическую Республику Конго. С тех пор Идрис Деби проявлял все большую активность: на его счету операции в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, суданском Дарфуре. Там, за восточными границами Чада, его военнослужащие приняли активное участие в подавлении восстания и, действуя вместе с суданской армией, отметились значительными нарушениями прав человека. Это, впрочем, не помешало им спустя определенное время повернуть оружие против официального Хартума.

Все эти операции проводились в поддержку той или иной политической силы, стремившейся захватить или удержать власть, и еще больше раскачивали обстановку в соседних странах. Тем не менее авторитет самого Деби на международной арене укрепился. Постепенно он «легализовал» эти интервенции, и армия Чада начала действовать в рамках миротворческих миссий, одобренных ООН и западными странами. В частности, Чад оказал значительную военную поддержку французской операции «Сервал» в Мали, отправив на борьбу с туарегами около полутора тысяч солдат.

За последние 15 лет Деби превратился в незаменимого союзника США и Франции в Сахеле (саванный регион, протянувшийся через всю Африку от Мавритании до Эритреи через Чад), от армии и позиции которого во многом зависит успех политики Запада в регионе. Именно в столице Чада, Нджамене, в 2014 году расположился штаб операции ВС Франции «Бархан», объединившей французские контингенты в регионе Сахель (с запада на восток тянется через всю Африку южнее пустынных зон), и насчитывающей в общей сложности около 5000 военнослужащих.

Кроме того, в лагере Тассон, развернутом в международном аэропорту Нджамены, на постоянной основе размещена база сил специальных операций ВС США.

Такое особое положение дает президенту Чада свободу рук и позволяет достигать собственных целей неоднозначными средствами при помощи сомнительных союзников.

Так, в 2003 году Чад оказал безусловную поддержку Франсуа Бозизе – одиозному генералу, совершившему военный переворот и ставшему в итоге президентом Центральноафриканской Республики. Однако с течением времени отношения между двумя президентами ухудшились. Деби начал готовить новый переворот, посылая наемников и военных своей страны для обучения повстанцев, а также укрывая боевиков на своей территории. При этом на официальном уровне такого рода вмешательства в дела ЦАР отрицались.

После свержения Бозизе в 2013 году Чад продолжал иметь отношения с повстанцами, однако целью Нджамены было не допустить обращения их оружия против Чада. Военные же, присутствовавшие в ЦАР на официальном уровне в количестве 850 человек в рамках Африканской международной миссии поддержки Центральноафриканской Республики, были замечены в плохом обращении с местным населением. В ответ на обвинения в постоянном применении оружия без необходимости и общей предвзятости руководства Чада, Деби в 2014 году принял решение о полном выводе своего контингента.

Нынешние отношения между Идрисом Деби и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера остаются весьма напряженными. По мнению экспертов, Идрис Деби в Центральноафриканской Республике постоянно поддерживает боевиков разной политической ориентации и дестабилизирует обстановку.

Идрис Деби добился успеха в укреплении личной власти. Однако, что касается благосостояния населения, за 30 лет его правления не было сделано практически ничего. Огромные доходы от нефтяных месторождений, разработку которых начали в девяностые годы прошлого века, были направлены на интервенции и поддержку разного рода вооруженных формирований. При этом около 50% населения проживает за чертой бедности, 80% не умеет читать и писать, а по индексу человеческого развития Чад занимает 187 место из 189 стран, превосходя только Нигер и Центральноафриканскую Республику. С 1991 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась всего на 6 лет, составив 53,5 года. Для сравнения, в близлежащих Судане, Мали и Демократической Республике Конго она выросла на 10, 11 и 12 лет соответственно.

Сам же Идрис Деби за время своего правления скопил личное состояние, составляющее по разным оценкам около 50 миллионов долларов, что делает его одним из богатейших президентов Африки. Согласно различным источникам, многие компании, занимающиеся разработкой полезных ископаемых в Чаде и за рубежом, такие как GMIA Minerals и ADTM, непосредственно или через подставных лиц управляются близкими родственниками президента Чада. При этом по данным «Панамского досье» через аффилированные с семьей Идриса Деби фирмы из Республики Чад было выведено около 10,7 миллиардов долларов США.

В таких условиях не приходится удивляться тому, что Чад регулярно возглавляет рейтинги самых коррумпированных стран мира.

В августе 2020 года за успехи, достигнутые во время его президентства, парламент страны наградил Идриса Деби званием маршала республики. В своей торжественной речи, обращенной к награждаемому, председатель Национальной Ассамблеи так охарактеризовал президента: «Вы являетесь образом и символом всего Чада».

За 30 лет в стране сложился культ личности президента: 1 декабря – день прихода Идриса Деби к власти, также известный как «день Деби» – является государственным праздником, подвиги президента прославляются в официальных СМИ.

Президент Республики Чад в последнее время регулярно появляется на публике, открывая построенные объекты, или наоборот, закладывая первый камень в стройки будущего. Люди радостно приветствуют его, однако не от их одобрения или любви будет зависеть благополучие и власть этого человека. Умело балансируя на интересах внешних игроков и постоянно меняя союзников, Идрис Деби сделал себя незаменимым элементом в региональной политике западных держав, прежде всего Франции. От действий и решений западных сторонников во многом будет зависеть, сколько еще лет или сроков Деби останется у власти. И, судя по всему, несмотря на повстанцев и внешние угрозы, президенту-маршалу пока нечего опасаться. Ни на выборах, назначенных на 11 апреля 2021 года, ни в более отдаленной перспективе.

1 Организация запрещена на территории РФ.