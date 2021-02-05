Дагестанские вузы не планируют саботировать ЕГЭ собственными экзаменами

Махачкала, 5 февраля. Дагестанские вузы не планируют отказываться от системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вводить дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, сообщили ФАН в трех ведущих университетах региона. ЕГЭ зарекомендовал себя как инструмент для объективный оценки знаний учащихся, заявили агентству в республиканском Минобрнауки.

О планах формализовать ЕГЭ университетами заявил руководитель Всероссийского фонда образования, член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Комков. По его мнению, система единого экзамена демонстрирует несостоятельность, из-за чего ректоры отечественных вузов намерены уже в текущем году ввести вступительные испытания для абитуриентов. При этом результаты ЕГЭ не будут основанием для зачисления на обучение.

«Несколько ректоров уже сообщили мне, что начинают вводить вступительные экзамены, ЕГЭ будут учитывать формально. Вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают. Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два», – заявил Комков журналистам.

В Минобрнауки Дагестана ФАН сообщили, что дополнительные испытания могут вводиться вузами, это допускается действующим законодательством. При этом результаты ЕГЭ абитуриентов не могут не учитываться.

«Такие экзамены проводятся, и они не являются свидетельством того, что вузы игнорируют результаты ЕГЭ. Университеты их вводят, например, когда на то или иное направление большой конкурс. В этих случаях проводятся дополнительные испытания. Бывает, что их даже приходится сдавать стобалльникам», – объяснили в министерстве.

В Дагестанском государственном университете (ДГУ) ФАН подтвердили, что результаты ЕГЭ для поступления в вуз являются обязательными. При этом согласно действующему законодательству, учебное заведение вправе установить до трех вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на творческие и профессиональные направления подготовки.

«Результаты ЕГЭ для поступления в ДГУ на программы бакалавриата, и специалитета являются обязательными. Университет может установить от одного до трех дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности», – рассказала начальник учебно-методического управления вуза Азиза Гасангаджиева.

Она уточнила, что в 2021 году в ДГУ предусмотрены дополнительные экзамены по девяти направлениям подготовки. В частности, желающим поступить на педагога-математика придется пройти тестирование по профильному предмету. Тесты напишут абитуриенты, стремящиеся стать таможенниками, а также филологами со знанием иностранных и родных языков. Общую физическую подготовку проверят у потенциальных учителей физкультуры. Кроме того, приемная комиссия оценит эссе и творческие конкурсы желающих стать актерами и журналистами.

В Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ) ФАН сообщили, что дополнительные экзамены будут проведены только для тех абитуриентов, которые поступают в вуз после колледжа. При этом результаты ЕГЭ также обязательно будут учитываться.

«Как и в других вузах, мы принимаем по результатам Единого госэкзамена. В случае если абитуриент окончил учреждение среднего профессионального образования, ему необходимо эти экзамены сдавать уже в университете», – сказали в пресс-службе ДГТУ.

Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) тоже не планирует устраивать дополнительных испытаний для поступающих. В ближайшем будущем вуз не намерен отказываться от системы ЕГЭ.

«Дополнительных испытаний для абитуриентов при приеме в ДГМУ, поступающих на основании результатов ЕГЭ, нет. Руководство университета не планирует их вводить. Приоритетом для вуза при приеме на обучение являются результаты Единого государственного экзамена и останутся таковыми в ближайшем будущем», – сообщили ФАН в ДГМУ.

В региональном Минобрнауки агентству объяснили, что система ЕГЭ зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Она позволяет выпускникам школ поступать в лучшие вузы страны. Система изменила психологию детей – они понимают, что необходимо усердно учиться.

«ЕГЭ – это объективная оценка знаний школьников. Сдать его могут только те дети, которые хорошо учатся и усердно готовятся к экзаменам. Ребенок может учиться в какой-то глубинке и поступить в самый лучший вуз страны. Сейчас школьники понимают, что надо учиться, что им придется сдавать ЕГЭ своими силами», – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что процесс проведения ЕГЭ в Дагестане проводится максимально прозрачно. При этом отдельным учащимся удается обманом получить нужный результат и стать студентом, но они в скором времени исключаются из вуза.

«Если кому-то удалось обхитрить наблюдателей, как-то набрать высокие баллы на ЕГЭ, позднее это все равно будет раскрыто. Федеральный центр перепроверяет все результаты, видео онлайн-наблюдения повторно изучаются. Каждый год бывает так, что ребенку помогли, и он уже успел поступить в университет. В сентябре-октябре его обман раскрывается, после чего на имя ректора направляется письмо, и студента исключают», – рассказали в министерстве.

В Минобре республики добавили, что система ЕГЭ также увеличила приток студентов в колледжи. Это позволяет восполнить нехватку кадров рабочих специальностей.

«Кто чувствует, что не справится с ЕГЭ, как показывает практика, поступают в колледжи после девятого класса школы. В Дагестане в девятых классах обучаются порядка 30 тысяч детей, а единый госэкзамен сдают уже не более 15 тысяч», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия дагестанского Каспийска проведет проверки во всех общеобразовательных организациях города. Причиной этому послужил инцидент с задержанием директора одной из школ, который признался, что вывозил из учебного заведения продукты.