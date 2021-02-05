Ответ Китая на украинские санкции станет неприятным ударом для Киева

Пекин, 5 февраля. Пекин ответит на односторонние санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут китайские СМИ.

Украинский лидер ввел санкции против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Пекин не оставит без внимания решение Зеленского.

СМИ КНР не исключают, что Пекин может прекратить инвестирование некоторых программ Украины и перестать закупать у местных компаний аграрную продукцию, перейдя на российский рынок. Не исключается, что Китай введет ответные санкции. Подобные шаги китайского руководства станут неприятным шагом для Киева. Однако в основном Китай и Украина сохранят экономическое сотрудничество, несмотря на санкции, заключают журналисты.

Ранее сообщалось, что Китай, который сам является одним из главных импортеров, начал покупать чай у Крыма. В стране заинтересовались крымским чаем и закупили пробную партию продукции, передавало Федеральное агентство новостей.