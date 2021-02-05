Вандалы облили краской памятник Бандере во Львове

Львов, 5 февраля. Инцидент произошел в ночь на пятницу: неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Вандалов ищет полиция.

Областное управление Национальной полиции Украины сообщает, что инициировано уголовное разбирательство. На месте происшествия работали специалисты.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», которой предусмотрено до четырех лет лишения свободы. В настоящее время личности злоумышленников и обстоятельств происшествия устанавливаются.

Жителя Черноголовки признали виновным в вандализме, мужчина осквернил обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он повредил обелиск и венок в виде звезды, а также раскидал цветы у памятника, сообщало РИАМО.