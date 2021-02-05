Сельхозтехника из России завоевала пятую часть мирового рынка

2020 год отметился небывалым ростом продаж российской сельскохозяйственной техники за рубежом, сообщает ассоциация «Росспецмаш». Рынок сбыта отечественных комбайнов, тракторов и иного оборудования вырос даже не на десятки процентов, а в разы.

С чем связан бум экспортных продаж российского оборудования? И можно ли говорить о том, что кроме выгодной конъюнктуры мы наблюдаем перевооружение целой отрасли?

Об этом — в материале ФАН.

Рекорд за рекордом

Экспорт российской сельхозтехники уже третий год подряд идет по нарастающей. В 2018 году продажи поднялись на 40%, а год назад — еще на 30%, достигнув 15,9 млрд рублей.

Среди 38 стран, куда экспортируется российская сельхозтехника, львиная доля приходится на страны СНГ, затем следуют Евросоюз, страны Африки и Ближнего Востока. Тем не менее, лидерами роста экспорта стали именно страны ЕС. Так, экспорт в Германию в прошлом году в денежном выражении вырос в 4,6 раза, Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза. Поставки во Францию увеличились на 84%, Нидерланды — на 73%, Киргизию — на 51%, Венгрию — на 44%, Казахстан — на 29%.

На сегодняшний день экспорт составляет уже больше 10% от общего производства сельхозмашин в России. В 2020 году наши предприятия выпустили сельхозтехники на 149 млрд рублей, причем ежегодный прирост составил 29,6%. Как признают сами участники рынка, именно внутренний спрос подстегивает экспорт: мощная производственная база, созданная за последние годы в России, заставляет активно искать новые рынки, на которых можно продать дополнительные количества сельхозмашин.

Ситуацию же в самой России вот уже несколько лет определяет постановление №1432, принятое еще в декабре 2012 года и с тех пор прошедшее уже 12 редакций. Согласно его положениям, отечественная сельскохозяйственная техника получает государственную поддержку, а ее закупки сельхозпроизводителями частично субсидируются государством. При этом участниками программы являются производители сельхозтехники, зарегистрированные на территории России более трех лет и имеющие полный цикл производства, а также дилерскую и сервисную сеть не менее чем в 40 регионах страны.

В 2013 году таких производителей на всю Россию было всего 16, в 2018 году — уже свыше 70, а в 2020 году число участников программы превысило 100 компаний.

Таким образом, постановление №1432 оказалось стратегически верным решением, которое позволило создать в России современную машиностроительную отрасль, используя внушительный объем внутреннего сельскохозяйственного рынка как «точку опоры» и рыночный рычаг.

По информации «Росспецмаша», отечественная сельхозтехника в 2020 году занимает уже 58% внутреннего рынка, а в нынешнем году может завоевать до двух его третей.

Слабый рубль, бурный рынок и бизнес по-новому

Конечно, в этом экспортном успехе заложены макроэкономические факторы. В частности, среди важных моментов стоит отметить постепенное ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. Поскольку сельхозтехника является машиностроительной продукцией с высокой прибавочной стоимостью, слабый рубль оказалась крайне выгодной для экспортеров: российская продукция благодаря этому жирному плюсу оказалась на порядок лучше по соотношению цена-качество по сравнению с продукцией западных конкурентов.

Причем, как показывает внушительный успех продаж на притязательных к качеству и сервису рынках Западной Европы, речь не идет о «плохом качестве за низкую цену»: российские трактора и комбайны стали бить конкурентов именно в надежно занятом западной сельхозтехникой эксклюзивном сегменте. По «сумме технологий» выходит, что качество российской сельскохозяйственной техники вышло на передовой мировой уровень, успешно преодолев прошлое отставание.

Об этом же косвенно свидетельствует и другой факт. Сегодня сельхозпроизводители имеют одну из исторически наилучших финансовых ситуаций: продовольственный рынок показывает положительную ценовую динамику вот уже пятый год подряд. Поэтому покупатели тракторов и комбайнов вовсе не находятся в кризисе (который, скажем, вынуждал бы их брать российскую продукцию в силу ее дешевизны), а делают осознанный выбор в пользу наилучших предложений.

В этом им помогает совершенно новый подход российских экспортеров. Сельхозтехника, как и многие другие длительно эксплуатируемые промышленные машины, — это, среди прочего, разветвленная система сервиса и поставок запасных частей. В прошлом этот момент был слабо представлен нашими производителями — в итоге даже при выигрыше по качеству продукта наши компании часто проигрывали в его послепродажном сопровождении и обслуживании.

Теперь же опыт создания дилерских и сервисных сетей, прописанных в качестве обязательных условий для участников «программы 1432», был успешно перенесен на экспортные поставки. Как отмечают многие отраслевые западные издания, «новый русский подход» оказался неожиданно эффективным: отечественные компании за последние годы научились играть по строгим западным правилам и обеспечили своей технике должную сервисную и ремонтную поддержку.

Что в будущем?

Сегодня российская сельхозтехника, по оценке Forbes, занимает уже более 20% мирового рынка в денежном выражении. Такой рыночный успех позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Ведь несмотря на общую консервативность отрасли, основные технические идеи которой восходят еще к 1930-м годам, в производстве сельхозтехники постоянно идет совершенствование концепций и подходов.

Так что перед российской сельскохозяйственной промышленности по-прежнему стоит задача соответствовать самому высокому мировому уровню, который постепенно, но постоянно сдвигается ко все более «безлюдным», автоматизированным и информатизированным технологиям. Отрадно, что в России для уверенного движения вперед уже заложена надежная рыночная база.