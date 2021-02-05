Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Сельхозтехника из России завоевала пятую часть мирового рынка

Сельхозтехника из России завоевала пятую часть мирового рынка

2020 год отметился небывалым ростом продаж российской сельскохозяйственной техники за рубежом, сообщает ассоциация «Росспецмаш». Рынок сбыта отечественных комбайнов, тракторов и иного оборудования вырос даже не на десятки процентов, а в разы.

С чем связан бум экспортных продаж российского оборудования? И можно ли говорить о том, что кроме выгодной конъюнктуры мы наблюдаем перевооружение целой отрасли?

Об этом — в материале ФАН.

Сельхозтехника из России завоевала пятую часть мирового рынка

Рекорд за рекордом

Экспорт российской сельхозтехники уже третий год подряд идет по нарастающей. В 2018 году продажи поднялись на 40%, а год назад — еще на 30%, достигнув 15,9 млрд рублей.

Среди 38 стран, куда экспортируется российская сельхозтехника, львиная доля приходится на страны СНГ, затем следуют Евросоюз, страны Африки и Ближнего Востока. Тем не менее, лидерами роста экспорта стали именно страны ЕС. Так, экспорт в Германию в прошлом году в денежном выражении вырос в 4,6 раза, Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза. Поставки во Францию увеличились на 84%, Нидерланды — на 73%, Киргизию — на 51%, Венгрию — на 44%, Казахстан — на 29%.

На сегодняшний день экспорт составляет уже больше 10% от общего производства сельхозмашин в России. В 2020 году наши предприятия выпустили сельхозтехники на 149 млрд рублей, причем ежегодный прирост составил 29,6%. Как признают сами участники рынка, именно внутренний спрос подстегивает экспорт: мощная производственная база, созданная за последние годы в России, заставляет активно искать новые рынки, на которых можно продать дополнительные количества сельхозмашин.

Ситуацию же в самой России вот уже несколько лет определяет постановление №1432, принятое еще в декабре 2012 года и с тех пор прошедшее уже 12 редакций. Согласно его положениям, отечественная сельскохозяйственная техника получает государственную поддержку, а ее закупки сельхозпроизводителями частично субсидируются государством. При этом участниками программы являются производители сельхозтехники, зарегистрированные на территории России более трех лет и имеющие полный цикл производства, а также дилерскую и сервисную сеть не менее чем в 40 регионах страны.

В 2013 году таких производителей на всю Россию было всего 16, в 2018 году — уже свыше 70, а в 2020 году число участников программы превысило 100 компаний.

Таким образом, постановление №1432 оказалось стратегически верным решением, которое позволило создать в России современную машиностроительную отрасль, используя внушительный объем внутреннего сельскохозяйственного рынка как «точку опоры» и рыночный рычаг.

По информации «Росспецмаша», отечественная сельхозтехника в 2020 году занимает уже 58% внутреннего рынка, а в нынешнем году может завоевать до двух его третей.

Сельхозтехника из России завоевала пятую часть мирового рынка

Слабый рубль, бурный рынок и бизнес по-новому

Конечно, в этом экспортном успехе заложены макроэкономические факторы. В частности, среди важных моментов стоит отметить постепенное ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. Поскольку сельхозтехника является машиностроительной продукцией с высокой прибавочной стоимостью, слабый рубль оказалась крайне выгодной для экспортеров: российская продукция благодаря этому жирному плюсу оказалась на порядок лучше по соотношению цена-качество по сравнению с продукцией западных конкурентов.

Причем, как показывает внушительный успех продаж на притязательных к качеству и сервису рынках Западной Европы, речь не идет о «плохом качестве за низкую цену»: российские трактора и комбайны стали бить конкурентов именно в надежно занятом западной сельхозтехникой эксклюзивном сегменте. По «сумме технологий» выходит, что качество российской сельскохозяйственной техники вышло на передовой мировой уровень, успешно преодолев прошлое отставание.

Об этом же косвенно свидетельствует и другой факт. Сегодня сельхозпроизводители имеют одну из исторически наилучших финансовых ситуаций: продовольственный рынок показывает положительную ценовую динамику вот уже пятый год подряд. Поэтому покупатели тракторов и комбайнов вовсе не находятся в кризисе (который, скажем, вынуждал бы их брать российскую продукцию в силу ее дешевизны), а делают осознанный выбор в пользу наилучших предложений.

В этом им помогает совершенно новый подход российских экспортеров. Сельхозтехника, как и многие другие длительно эксплуатируемые промышленные машины, — это, среди прочего, разветвленная система сервиса и поставок запасных частей. В прошлом этот момент был слабо представлен нашими производителями — в итоге даже при выигрыше по качеству продукта наши компании часто проигрывали в его послепродажном сопровождении и обслуживании.

Теперь же опыт создания дилерских и сервисных сетей, прописанных в качестве обязательных условий для участников «программы 1432», был успешно перенесен на экспортные поставки. Как отмечают многие отраслевые западные издания, «новый русский подход» оказался неожиданно эффективным: отечественные компании за последние годы научились играть по строгим западным правилам и обеспечили своей технике должную сервисную и ремонтную поддержку.

Сельхозтехника из России завоевала пятую часть мирового рынка

Что в будущем?

Сегодня российская сельхозтехника, по оценке Forbes, занимает уже более 20% мирового рынка в денежном выражении. Такой рыночный успех позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Ведь несмотря на общую консервативность отрасли, основные технические идеи которой восходят еще к 1930-м годам, в производстве сельхозтехники постоянно идет совершенствование концепций и подходов.

Так что перед российской сельскохозяйственной промышленности по-прежнему стоит задача соответствовать самому высокому мировому уровню, который постепенно, но постоянно сдвигается ко все более «безлюдным», автоматизированным и информатизированным технологиям. Отрадно, что в России для уверенного движения вперед уже заложена надежная рыночная база.

Новости партнеров