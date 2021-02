Новое убийство оппозиционера произошло перед выборами в Сальвадоре

Сан-Сальвадор, 5 февраля. Неизвестные боевики застрелили оппозиционного активиста Хосе Берриоса в его доме в сальвадорском городе Чирилагуа. Об этом сообщает издание Telesur.

Убитый был членом оппозиционной партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN). Представители оппозиции не сомневаются в том, что убийство связано с его политической деятельностью.

По данным судмедэкспертов, бывший член руководящего совета FMLN был убит в ночь на 3 февраля. Берриос владел магазином и похоронным бюро в департаменте Сан-Мигель.

Местные власти заявили, что мотивы убийства им неизвестны. Однако в оппозиции считают, что его заказчиком является президент Найиб Букеле, пытающийся избавиться от оппозиционеров в преддверие выборов.

31 января вооруженные люди расстреляли кортеж с представителями оппозиции. В результате, два члена FMLN погибли от тяжелых ранений, пятеро были госпитализированы.

El Salvador prosecutors are charging three men arrested for the attack on FMLN supporters on Sunday night. They have released 2 FMLN militants because there is no evidence they were in a shootout. Here the prosecutor plays video of blue car with attackers fleeing scene. https://t.co/VaUZYHilt5