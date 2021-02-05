Новое убийство оппозиционера произошло перед выборами в Сальвадоре

Сан-Сальвадор, 5 февраля. Неизвестные боевики застрелили оппозиционного активиста Хосе Берриоса в его доме в сальвадорском городе Чирилагуа. Об этом сообщает издание Telesur.

Убитый был членом оппозиционной партии «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти» (FMLN). Представители оппозиции не сомневаются в том, что убийство связано с его политической деятельностью.

«Это второе нападение на представителей FMLN за последние 72 часа в преддверии выборов местных органов власти 28 февраля», — отметили в FMLN.

Condenamos el ataque contra simpatizantes del partido @FMLNoficial, apoyamos rápido accionar de @PCNSV, solicitamos @FGR_SV investigue y que se juzgue a los responsables de estos hechos https://t.co/5PRlTcPUG3 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) February 1, 2021

По данным судмедэкспертов, бывший член руководящего совета FMLN был убит в ночь на 3 февраля. Берриос владел магазином и похоронным бюро в департаменте Сан-Мигель.

«Он был порядочным человеком. Наш город скорбит о его смерти», — заявил мэр Чирилагуа Антонио Васкес, выдвинутый на пост FMLN.

Местные власти заявили, что мотивы убийства им неизвестны. Однако в оппозиции считают, что его заказчиком является президент Найиб Букеле, пытающийся избавиться от оппозиционеров в преддверие выборов.

31 января вооруженные люди расстреляли кортеж с представителями оппозиции. В результате, два члена FMLN погибли от тяжелых ранений, пятеро были госпитализированы.

El Salvador prosecutors are charging three men arrested for the attack on FMLN supporters on Sunday night. They have released 2 FMLN militants because there is no evidence they were in a shootout. Here the prosecutor plays video of blue car with attackers fleeing scene. https://t.co/VaUZYHilt5 — Tim Muth (@TimMuth) February 3, 2021

Букеле в связи с убийствами заявил в Twitter, что все, кто ответственен за нападение, «будут платить за свои действия». Обвинения в свой адрес он объявил ложью, и заявил, что члены FMLN сами виноваты в нападении.

La @PNCSV ya está en búsqueda de los responsables y caerá todo el peso de la ley sobre ellos. — ???????? (@nayibbukele) February 1, 2021

4 февраля депутат Рикардо Веласкес подал ходатайство об импичменте Букеле за подстрекательство к насилию и ненависти по отношению к оппозиционным партиям.

Así operan los servicios de espionaje de Bukele. Sus objetivos no son amenazas a la seguridad nacional o ciudadana, hoy son los políticos opositores, los periodistas incómodos, los defensores de derechos humanos.@CIDH @OACNUDH @PDDHElSalvador @idhuca @hrw_espanol @FESPAD_sv pic.twitter.com/IXEWdO0Bxj — Sigfrido Reyes (@sigfridoreyes) February 2, 2021

«Предвыборная гонка не должна превратиться в кровавую баню», — предупредил генеральный прокурор Сальвадора Рауль Мелара.

Старые счеты

Мэр столицы Сан-Сальвадора Нето Муйшондт осудил нападения, назвав эти события «шагом назад» в истории страны, подразумевая Гражданскую войну, которая продолжалась в стране с 1979 по 1992 год и унесла жизни 80 тысяч человек.

Партия FMLN была сформирована левыми повстанцами после заключения мирного соглашения, вскоре став одной из самых влиятельных в Сальвадоре. Кандидат от партии Сальвадор Санчес выиграл президентские выборы в 2014 году.

На выборах 2019 года Санчес проиграл Найибу Букеле, которого выдвинула правоцентристская партия «Широкий альянс за национальное единство» (GANA). FMLN обвиняет Букеле в подстрекательстве насилия против политических оппонентов, узурпации власти и тесных связях с криминальными группировками.

28 февраля 2021 года в Сальвадоре пройдут парламентские и муниципальные выборы, на которых будут избраны 84 депутата Законодательной ассамблеи, члены местных законодательных собраний и главы 262 муниципалитетов.