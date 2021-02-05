Сергей Жигунов опроверг слухи о проблемах Шевелькова с алкоголем

Актер, режиссер Владимир Шевельков никогда не увлекался спиртным. Об этом в беседе с ФАН рассказал его коллега Сергей Жигунов.

Собеседник прокомментировал появившиеся слухи о том, что звезда фильма «Гардемарины, вперед!» страдает от алкоголизма. По его словам, публику ввели в заблуждение простой уловкой в СМИ.

«Я вчера прочел то, что он говорил. Он сказал, что никогда не увлекался. Это только заголовок такой — будто бы у него проблемы с алкоголем. Кто «влупил» такой заголовок?» — поинтересовался актер.

Жигунов поделился своим отношением к появившимся слухам о Владимире Шевелькове.

«Вы мне звоните проверить текст какого-то идиота, который решил прилепить заголовок «попродажнее» к этому интервью? Я не готов обсуждать дебилов, которые работают в вашей профессии. Их там очень много, у меня времени на это не хватит», — подчеркнул продюсер.

Собеседник ФАН поделился своими воспоминаниями и впечатлениями от совместной работы и общении с актером.

«Он был в школе олимпийского резерва по легкой атлетике. Он всю жизнь занимался бегом, играл в футбол. Сколько я его знаю — занимается спортом. Что касается спиртного, то он просто не любит это дело. Я сам видел, что ему не нравится. У него нет проблем с алкоголем. И никогда не было», — резюмировал Жигунов.

Ранее Владимир Шевельков в беседе с Федеральным агентством новостей описал свое состояние после перенесенного коронавируса. По его словам, еще три месяца после болезни он чувствовал мозговую расслабленность и отсутствие воли.