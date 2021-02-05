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ФАН приглашает читателей выбрать победителей конкурса «Хорошие новости России»

ФАН приглашает читателей выбрать победителей конкурса «Хорошие новости России»

Дан старт традиционному конкурсу «Хорошие новости России», который учредил ФАН. Цель конкурса — поддержать региональных журналистов и СМИ, которые освещают позитивную повестку дня.

На суд читателей представлены 10 авторов, трое из которых по итогам онлайн-голосования получат денежные призы. Обладатель наибольшего количества голосов получит 30 тыс. рублей. Награда за второе место — 20 тыс. рублей. Третий счастливчик будет премирован 10 тыс. рублями. Голосование по конкурсу «Хорошие новости России» продлится до 11 февраля включительно.

Итак, участниками конкурса «Хорошие новости России» на этот раз стали:

Мадина Макоева, журналист газеты «Северная Осетия». Публикация «Новые возможности открывают новые способности» посвящена Дому детского творчества в селе Эльхотово, который запустил несколько направлений дополнительного образования с техническим уклоном. Теперь дети от пяти до 17 лет могут обучаться в творческих объединениях «Юные инженерики», «Робототехника» и «Мир мультимедийных технологий». Эти программы допобразования как нельзя лучше способствуют ранней профориентации детей и помогают выявить тягу учащихся к тому или иному направлению деятельности. Все стало возможно благодаря национальному проекту «Образование».

Телеканал «Первый Тульский». Репортаж «Туляк превратил свою квартиру в музей местного быта начала XX века» рассказывает о жителе Тулы, который устроил настоящий музей из собственной квартиры. В его коллекции — более 1000 предметов. Каждый экспонат — как пазл, который воссоздает общую картину жизни туляков конца XIX начала XX века. Бабушка героя была смотрителем в краеведческом музее. Тогда-то коллекционер и проникся музейным колоритом. Смущало одно — экспонаты трогать было запрещено. Потому он решил создать собственный краеведческий музей без подобных запретов. 

Ирина Таравкова, сотрудник елецкой районной газеты «В краю родном». Материал «Стимул со стартовым капиталом» знакомит читателей с молодой предпринимательницей из села Ольховец. Героиня публикации благодаря социальному контракту открыла современный салон красоты. Теперь жителям Ольховца и соседней деревни Дерновка не обязательно ехать в Елец, чтобы подстричься. Они могут воспользоваться услугами парикмахера здесь, рядом с домом.

Иван Смирнов, журналист газеты «Тосненский вестник» и его публикация «В Саблинских пещерах появилась загадочная зеркальная экспозиция». Статья рассказывает об экспозиции, расположенной прямо в самих пещерах. Посвящена она поместью Пустынька Алексея Толстого, которое некогда располагалось недалеко от пещер — на берегах Тосны. Здесь писатель часто жил, работал, принимал именитых гостей. Но поскольку возродить сгоревший графский дом возможности нет, группа энтузиастов из общественной организации «Сохранение природы и культурного наследия» решила сделать это образно. Так родилась необычная зеркальная экспозиция.

Ольга Паранина, корреспондент интернет-газеты «Городские новости.Красноярск». Статья «В новостройку на улице Тимошенкова заселяется 99 семей из ветхого и аварийного жилья» рассказывает, как люди, прожившие много лет в старом двухэтажном бараке, наконец-то обрели комфортные условия для жизни. Теперь у новоселов два повода для радости. Первый — переезд в современные комфортабельные квартиры в новом доме. А второй — то, что они снова будут все вместе жить под одной крышей — в 18-этажной свечке в поселке Водников. Еще одно удобство — специальный подъемник для маломобильных людей рядом с подъездом. Рядом с домом есть детская площадка, парковка для автомобилей. Неподалеку расположены остановка общественного транспорта, павильоны и магазины, детский сад, IT-центр и сквер.

Наталья Сойнова, журналист Агентства социальной информации (АСИ). В статье «Бразильская методика: в Красноярске воспитанникам детских домов помогут с помощью форум-театра» рассказывается о новом методе работы с воспитанниками детских домов, который претворяют в жизнь Красноярский центр социально-психологической поддержки «Трансформация» и волонтерский форум-театр «Переход». Суть проекта в том, чтобы, вовлекая детей и подростков в творческие практики современного театра, научить их находить выходы из сложных ситуаций и дать навык социализации. В конечном итоге все это направлено на достижение главной цели, которую ставит перед собой «Трансформация», — создание для воспитанников детских домов среды, способствующей их успешному развитию и подготовке их к жизни вне детского дома.

Маргарита Болотова, журналист газеты «В краю родном». Детективная история о поисках потерянной собаки «Когда у страха глаза велики» тоже претендует на победу. Внезапное исчезновение дружелюбного и игривого пса стало для его хозяйки настоящим шоком. Женщина подняла на поиски любимца и односельчан, и зоозащитников, и сотрудников правоохранительных органов. Спойлер — все закончилось благополучно. 

Егор Майоров из молодежной телестудии «TVое». В конкурсе участвует репортаж с девятого открытого турнира по картингу среди учащейся и работающей молодежи «Зимний драйв на вечернем стадионе!». Мероприятие уже стало традиционным для Октябрьска, но в этом году в организации произошли небольшие изменения. Яркое дневное солнце заменили прожекторы стадиона «Локомотив». Впервые турнир состоялся в вечернее время. Новый современный формат Late Night понравился как зрителям, так и бесстрашным водителям картов.

Татьяна Воротилова, корреспондент телеканала «Тюменское время». Видеорепортаж «Золотой песок» раскрывает секрет, как сделать деньги из мусора. Герой репортажа — тюменский новатор. Вместе с командой единомышленников он разработал уникальный продукт, который поможет не только экологии, но и бизнесу. Команда — резидент Тюменского технопарка, а с января — еще и участник «Сколково».

Александр Рязанов, журналист «Общественного телевидения Приморья». Материал «Тема недели. Как охотинспекторы помогают животным в холод и пожары» рассказывает, как инспекторы поддерживают численность диких животных в природном парке «Хасанский». Этот парк расположен на самом юге Приморского края, вблизи двух границ — с Китаем и Северной Кореей, и занимает почти 10 тысяч гектаров особо охраняемой территории.

ФАН желает удачи всем участникам конкурса «Хорошие новости России». Состязание профессионалов СМИ проходит дважды в месяц, журналисты, желающие принять в нем участие, могут отправить заявку на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «Конкурс». Скачать бланк заявки и ознакомиться с положением мероприятия можно здесь.

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