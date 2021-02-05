Актриса Абрамова предложила альтернативу застольям на день рождения

Известная российская актриса театра и кино Татьяна Абрамова заявила ФАН, что праздновать день рождения за столом в окружении гостей — банально и неинтересно.

Артистка рассказала в эксклюзивном интервью, как она планирует отмечать свой день рождения: в пятницу ей исполнилось 46 лет.

— Татьяна, будете отмечать праздник, если не секрет?

— Особо, наверное, нет, — праздник и праздник. А отмечать его — это как?

— Ну, собрать народ, накрыть стол, поставить на него яства.

— По-моему, у нас вообще неправильное понятие такого праздника, как день рождения. Обязательно надо собирать гостей, накрывать столы, ставить вкусные яства? Мне кажется, это банально и неинтересно. Можно ведь просто пойти в картинную галерею, погулять с семьей по городу, зайти куда-нибудь быстренько перекусить и пойти вечером в театр.

— Очень хороший вариант!

— Однозначно.

— У вас в пятницу будет именно такое времяпрепровождение?

— Думаю, да.

— Не пугает скопление людей там, учитывая пандемию новой коронавирусной инфекции?

— А вас не пугает?! Вы, что, не ездите в метро или в автобусе? И на работу не ходите (смеется)?

— И езжу, и хожу. В общем, я понял, вы соблюдаете меры предосторожности. В заключение хочу спросить — вы сейчас над чем-нибудь работаете? Кино, театр?

— Готовлю новую программу с песнями. Потому что давно все просят, чтобы я что-нибудь спела, сделала какую-нибудь концертную программу. С песнями и романсами из прошлого и позапрошлого веков. Вот, все это готовится.

— Когда состоится премьера, известно уже?

— Я не скажу, что будет уж прям какая-то большая премьера. Возможно, сделаем какую-то презентацию. Думаю, все случится уже в следующем сезоне, театральный имею в виду, в сентябре.

— А в кино пока ничего?

— Ну, пока да, какая-то тишина.

Татьяна Абрамова снялась почти в пятидесяти фильмах и сериалах. Среди них — «Русский перевод», «Уравнение со всеми известными», «Кавалеры морской звезды», «Две судьбы». Но настоящая известность пришла к уроженке Тюмени после телесериала «Всегда говори «всегда» (девять сезонов), где актриса сыграла Надежду Грозовскую.

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