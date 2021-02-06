У Болсонару нет другого выхода: «Спутник V» спасет Бразилию от коронавируса

Минздрав Бразилии ведет переговоры о закупке 30 миллионов доз вакцины против COVID-19 «Спутник V». Продвижение российского препарата стало возможным благодаря решению Бразильского агентства по регулированию здравоохранения (Anvisa) отменить обязательное тестирование вакцины на третьей стадии в Бразилии. Позже верхняя палата парламента обязала национальный регулятор регистрировать одобренные за рубежом вакцины за пять дней.

Спасет ли российская вакцина бразильцев от роста заболеваемости новым коронавирусом и какие перспективы перед третьей по количеству заболевших в мире страной открывают эти решения? Об этом в видеоинтервью ФАН рассказал главный редактор интернет-портала Duplo Expresso, посвященного международной политике и ориентированного на португалоговорящую аудиторию, Ромулус Майа.

«Если у нас получится привить более 60% населения и сформировать коллективный иммунитет, то это поможет выйти из ситуации, в которой оказалась страна. Я считаю, что у нас просто нет другого выхода, кроме как использовать китайскую и российскую вакцины», — сообщил он.

Бразилия по-прежнему в лидерах по количеству заболевших жителей — 9,3 млн человек. По словам журналиста, власти были вынуждены смягчить внешнюю политику в отношении России из-за того, что ситуация с распространением коронавируса «стала безнадежной». Как отмечает телеканал Globo, в Бразилии прошли тестирование препараты четырех компаний: Pfizer, Johnson, Oxford и Sinovac. Из них только две последние получили разрешение на оказание экстренной медицинской помощи и применяются среди населения.

«Прогресс, который мы наблюдаем, — это прямое следствие неэффективной политики наших властей в отношении коронавируса, которая позволила болезни распространиться повсеместно. Поэтому у нас огромное количество зараженных. В данным момент мы имеем просто катастрофическую ситуацию в штате Амазонас, в его столице Манаусе», — объяснил бразилец, живущий 12 лет в Швейцарском Берне.

Главной причиной отклонения президента Жаира Болсонару от антироссийской риторики в духе американской пропаганды, по его словам, стала международная политическая изоляция, в которой он оказался после ухода Дональда Трампа с поста президента США.

«Болсонару поддерживал свой международный статус благодаря президентству Трампа, — отметил Майа. — У него нехорошая репутация во всем мире, он постоянно конфликтует с руководством западных стран, и теперь, после ухода Трампа, его риторика стала менее агрессивной. Он стал более прагматичным в отношении России и Китая».

Что касается Европы, где сейчас живет журналист, люди не имеют право выбора вакцины и вынуждены прививаться тем, что закупило правительство.

«При этом жители европейских стран разочарованы скоростью внедрения программы вакцинации, — утверждает собеседник ФАН. — Фармацевтическая компания AstraZeneca смогла поставить только одну четвертую объема вакцин, который заказали власти. Moderna и Pfizer показали, что могут быть безопасными, но мы не знаем, сколько продлится эффект от их применения. Ели Европа хочет ускорить вакцинацию населения, она должна обратиться к российским и китайским поставщикам».

Однако на такой шаг, по мнению эксперта, европейские политики пойти не готовы.

«Лично я планирую привиться от коронавируса, но я бы хотел иметь выбор, какую вакцину использовать! В Европе это невозможно, — констатировал Ромулус Майа. — Я бы предпочел привиться вакциной, изготовленной на основе традиционных технологий — российской или китайской. Или хотя бы AstraZeneca, технология которой тоже является традиционной».

В начале февраля британский медицинский журнал The Lancet опубликовал предварительные результаты исследования вакцины «Спутник V». Эффективность препарата превысила 91%, что позволило поставить ее в ряд самых эффективных вакцин от COVID-19 наряду с Pfizer и Moderna. Позже эксперты из США заявили о преимуществах российской вакцины над американской.