Железняк: Каждый новый президент США соревнуется с бывшим в агрессии против России

Уже не удивляет, что главной темой программной речи нового главы Белого дома Джо Байдена стали отношения с Россией. И снова мы слышим агрессивный тон в адрес нашей страны, голословные заявления о вмешательстве в выборы, обвинения в кибератаках и прочей чепухе, которая въелась в американскую внешнеполитическую риторику как ржавчина.

Вызовы, о которых говорит господин Байден, Вашингтону следует искать внутри общества, которое раскололи американские элиты в гонке за властью, а не в лице нашей страны и Китая.

Но новому президенту Соединенных Штатов хочется в голливудском стиле продемонстрировать свою несокрушимую силу перед сторонниками и показать, как он будет яростно бороться с внешними врагами Америки, которыми, по мнению местных русофобов, традиционно являются Россия и все те, кто не намерен плясать под американскую дудку.

Господин Байден, очевидно, упустил, что в свете последних событий и полной дискредитации «американской демократии» претендовать на роль лидера США неуместно. Каждый новый американский президент соревнуется с предыдущим в агрессивности, которая, в первую очередь, направляется в адрес нашего государства.

Байден намеренно подчеркивает, что грозит России из-за океана гораздо сильнее, чтобы еще раз продемонстрировать чем отличается от «слабака» Дональда Трампа. Этот посыл направлен, в первую очередь, тем, кто до сих пор остается сторонником проигравшего гонку бывшего президента.

Россия, напротив, предлагает конструктивную повестку, направленную на сохранение мира, стабильности и переход от конфронтации к диалогу. Но американские деятели, к какой бы партии они ни принадлежали, к сожалению, остаются политически глухи и пытаются действовать в новых реалиях многополярного мира методами, годными для времен колонизации.

Это тупиковый путь в международных отношениях, которые невозможно развивать с помощью давления, санкций, торговых войн и экспорта «цветных революций».