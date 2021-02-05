Руководство крымско-татарского СМИ обвинило Киев в дискриминации

Киев, 5 февраля. Сотрудники крымско-татарского телеканала ATR пожаловались на дискриминацию. Они недовольны действиями украинских властей.

Ранее СМИ располагалось в Крыму, но в 2015 году перебралось в Киев. Недавно министерство по вопросам реинтеграции предложило ему побороться за финансирование на конкурсе вместе с другими телеканалами.

Замдиректора ATR Айдер Муждабаев счел эту инициативу унизительной. Во время эфира он назвал действия правительства дискриминацией своего народа. Журналист предположил, что его телеканал планируют заменить на фейковое СМИ и заявил, что «крымским татарам такое не впихнуть». Он пригрозил обратиться за помощью в «Меджлис крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Недавно Федеральное агентство новостей сообщало, как российский МИД прокомментировал блокировку телеканалов на Украине. По мнению Москвы, это является политической цензурой.