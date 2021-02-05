В России создано 400 школ родственного ухода за пожилыми людьми

Москва, 5 февраля. В 18 российских регионах-пилотах внедрения системы долговременного ухода создано свыше 400 школ родственного ухода. В 2020 году в них прошли подготовку порядка 18 тысяч членов семей пожилых людей и граждан с инвалидностью. Об этом заявила ФАН замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По словам Ольги Баталиной, в организации долговременного ухода большую роль играют близкие пожилого человека. Очень часто консультация, помощь, психологическая поддержка требуются родственникам, которые осуществляют уход. Специально для этого были созданы школы ухода. Собеседник ФАН уточнила, как проходит обучение в этих школах.

«Такие занятия и консультации могут проходить как в очном формате, так и в дистанционном, — отметила Баталина. — Обучение позволяет более рационально и эффективно организовывать работу по сопровождению пожилого человека, обеспечивать непрерывный цикл реабилитационных мероприятий при необходимости».

Реализация пилотного проекта по созданию и внедрению системы долговременного ухода с 2019 года осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и софинансируется из средств федерального бюджета.

Напомним, что пилотный проект проводится в регионах с 2018 года, тогда участие в нем принимало 6 субъектов Российской Федерации. В 2019 году регионов стало 12, в 2020 — 18, а в 2021 году участниками стали дополнительно еще 6 субъектов. Таким образом, сейчас в пилоте участвуют уже 24 субъекта.