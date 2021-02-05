Изношенный в хлам последний корвет Украины станет музеем пороков ВМСУ

Печальная история приговоренного к списанию корвета «Винница» в очередной раз подтвердила тезис о бесцельности, беспомощности и безалаберности Военно-морских сил Украины

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший печальную судьбу корабля.

Судьба «пограничника»

1 февраля украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны сообщили о скором списании трех единиц ВМС Украины — двух катеров и корвета «Винница».

3 февраля последовало уточнение: после того как на «Виннице» будет спущен флаг, корабль переоборудуют в музей ВМСУ. А возможно и нет, если вдруг на музей грошей не отыщется.

Что ж, есть такое расхожее выражение: «Отразиться как в капле воды». Оно полностью применимо к истории несчастной «Винницы». В судьбе этого корабля действительно, как в капле воды, отразились бесцельность, беспомощность и безалаберность, присущие такому странному формированию, как ВМСУ.

Будущая «Винница» была заложена как пограничный сторожевой корабль (ПСКР) проекта 1124П на стапелях Зеленодольского судостроительного завода Татарской АССР 23 декабря 1975 года. Согласно приказу командующего Западным пограничным округом №0195 от 24 декабря 1976 года, корабль получил название «Днепр» и был зачислен в состав 5-й отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей с базированием в Балаклаве.

«Днепр» являлся крепко сбитым вымпелом водоизмещением 830 тонн, способным на полном ходу выжимать до 36 узлов. Вооружение — две спаренные 57-мм универсальные установки АК-725 плюс реактивные бомбометы и торпедные аппараты, чтобы было чем гонять вражеские подлодки. Минусом проекта являлось полное отсутствие зенитного ракетного комплекса, но на небольшой ПСКР тот было никак не втиснуть, да и вообще, зачем «пограничнику» ЗРК?..

Главной задачей корабля являлась охрана госграницы, экономической зоны СССР и рыболовных промыслов у побережья Крымского полуострова в Черном море. Для ее выполнения тактико-технические характеристики корабля были более чем адекватными.

До начала 1990-х ПСКР честно нес свою службу под советским флагом. Потом Советский Союз развалился, и Крым вместе с Балаклавой отошли под юрисдикцию иностранного государства — независимой Украины.

В июне 1992 году трудяга «Днепр» вместе с однотипным «Измаилом» были переданы в состав Морских частей Государственного комитета по охране границ Украины, после чего корабли переименовали в «Винницу» и «Чернигов».

Через некоторое время украинские морские прикордонники решили, что ПСКР проекта 1124П для них как-то крупноваты, — и сбагрили «Винницу» с «Черниговом» в ВМСУ. Там-то ПСКРы окончательно и угробили.

Но не сразу. Сперва оба «пограничника» пафосно переклассифицировали в… корветы.

Изношенный в хлам

Вообще-то, современный корвет — это многоцелевой корабль ближней и дальней морской зоны с управляемым ракетным оружием на борту. Типичный пример такого корабля — российские корветы проекта 20380, имеющие водоизмещение 1800 тонн, противокорабельный ракетный комплекс «Уран» и ЗРК «Редут». Экс-«Днепр», со своими 830 тоннами водоизмещения и полным отсутствием ракетного вооружения, на корвет явно не тянул. Но украинских адмиралов такая мелочь не остановила, и в ВМСУ на два «корвета» стало больше.

Любопытная деталь. Когда украинские пограничники в 1992 году впервые поднимали над «Днепром» и «Измаилом» свои флаги, оба ПСКР находились в хорошем техническом состоянии. Когда же «корветы» в 1996-м передали в ВМСУ, то там «корабли были приняты в удовлетворительном техническом состоянии». Получается, что всего за четыре года украинские прикордонники «ухайдокали» доставшиеся им по наследству от СССР ПСКР сильнее, чем советские пограничники — за все предыдущие годы службы «Днепра» и «Измаила».

В ВМСУ новоявленные корветы эксплуатировали нещадно, тоже не заморачиваясь необходимостью проведения регулярного регламентного обслуживания и докового ремонта. В результате к 2005 году «Чернигов» превратился в неходовой корабль. К тому же, деньги из бюджета Минобороны Украины нещадно разворовывались — на капремонт корвета их не хватило.

Пришлось «Чернигов» отправить в лом. Украинских адмиралов это не особо расстроило — на «незалежной» как раз начиналась эпопея с проектированием и постройкой «первых национальных корветов» проекта 58250. Это открывало куда больше возможностей для попила средств, чем капремонт изношенного в хлам корабля.

11 ноября 2007 года, несмотря на предупреждение о надвигающемся сильном шторме, командование ВМСУ проявило халатность и не предприняло (в отличие от командования КЧФ) мер, чтобы надлежащим образом обезопасить свои корабли, стоявшие в бухте Севастополя. Итог для «Винницы» оказался печальным — во время буйства стихии корабль получил серьезные повреждения и не затонул только из-за того, что команде корвета буквально в последний удалось загерметизировать отсек, в который хлестала забортная вода.

Лишившуюся хода «Винницу», у которого к тому же был изуродован форштевень, отправили в ремонт. А дальше повторилась история с «Черниговом» — денег на возвращение в строй корабля украинские адмиралы не нашли…

Маленькое отступление. При разделе советского Черноморского флота Украина получила 137 боевых кораблей, катеров, судов и прочих плавсредств. К концу 2012 года эта армада «ужалась» всего до двух-трех десятков вымпелов. Причина — поставленные украинскими моряками на поток «дерибан», разворовывание, списание, отправка в лом и продажа за бесценок единиц, доставшихся им от СССР.

Приговоренный к списанию

Воссоединение Крыма с Россией «Винница» встретила по-прежнему в неходовом состоянии. 22 марта 2014 года над корветом взвился Андреевский флаг, а украинская команда сошла на берег. Командир «Винницы» решил, что с него хватит прелестей «незалежной», и принял российское гражданство.

Зарево гражданской войны над Донбассом еще не полыхало, так что Россия приняла решение вернуть «Винницу» Украине. 19 апреля 2014 года украинские буксиры притащили корвет в Одессу.

После потери Крыма корабельный состав ВМСУ можно было пересчитать по пальцам одной руки, так что украинские адмиралы немедленно заверили общественность, что «Винница», конечно же, будет возвращена в строй. Для этого ВМСУ запросили 270 млн гривен. Однако в док корвет смогли поставить только в 2017 году, после чего выяснилось, что за время отстоя в Одесском порту с «Винницы» каким-то загадочным образом исчезло множество ценных узлов.

Теперь вернуть корвет в строй можно было минимум за полмиллиарда гривен. В Киеве несколько ошалели от такого «фокуса» и обещали подумать, но так ничего и не придумали. Надо ли уточнять, что и заложенный еще в 2011 году головной «национальный корвет» проекта 58250 тоже так и не достроили?

В 2018-м «Винницу» выгнали из дока безо всякого ремонта и объявили «учебным кораблем», хотя состояние корвета позволяло учиться на нем исключительно игре в прятки. Так, в привычном отстое, бывший ПСКР и провел последние два года жизни, пока в недрах Минобороны и ВМСУ рождались новые грандиозные планы по насыщению украинского «гранд флита» корветами и катерами иностранной постройки. Как только эти планы, на которых, конечно, можно было ого-го сколько «грошей поднять», формализовались, «Винница» окончательно стала не нужна — и последний числившийся в составе ВМСУ корвет приговорили к списанию.

Конечно, есть еще шанс, что «Винница» станет музеем. Вот только с учетом того, что на металлоломе тоже можно делать деньги… В общем, вы понимаете. Если же случится чудо и экс-«Днепр» действительно превратится в плавучий экспонат, то это будет, конечно, прежде всего музей пороков ВМСУ.

Глядя на судьбу «Винницы», становится заранее жалко те корабли и катера, которые будут поставлены для нужд ВМС Украины из-за границы. Между тем, пока корвет готовится спустить флаг, а иностранная армада для Украины еще даже не начала строиться, военные моряки «незалежной» решили пополнить корабельный состав своих ВМС «новейшим патрульным кораблем», переделанным из… буксира. Как говорится, без комментариев.