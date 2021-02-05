Топ-10 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

В ожидании 14 февраля — Дня святого Валентина — многие покупают подарки своим вторым половинкам и готовят романтический вечер.

ФАН подобрал 10 фильмов, которые скрасят День всех влюбленных.

Дневник памяти

Наш список открывает мелодрама, снятая по книге Николаса Спаркса. В главной роли Райн Гослинг и Рэйчел Макадамс.

Простой деревенский юноша влюбляется в девушку из богатой семьи. Ной и Элли проводят вместе целое, наполненное любовью, лето, но вскоре их разделяют родители девушки и Вторая мировая война. После страшных событий их жизнь изменились: Элли вышла замуж за состоятельного мужчину, а Ной остался в той же деревне, реставрируя старый дом. Через несколько лет Элли узнает о бывшем возлюбленном из местной газеты, после чего отправляется к нему на встречу.

Приведение

Следующий фильм любим многими, в том году он отметил 30-летие со дня премьеры. Картина признана лучшей мелодрамой XX века. В главных ролях Деми Мур и Патрик Суэйзи.

Возлюбленные Сэм и Молли переезжают в новую квартиру. Чтобы ее благоустроить, Сэм много трудится. В какой-то момент он замечает несоответствия в рабочих отчетах, его лучший друг Карл предлагает разобраться в ситуации вместе, но Сэм ему отказывает. Через некоторое время его убивают. Душа мужчины остается на земле, с помощью медиума Оды Мэй ему необходимо спасти возлюбленную от убийцы, который так и не нашел то, что искал.

Лучшее во мне

Это история о двух подростках Доусоне и Аманде, которые до безумия влюблены друг в друга, но из-за несчастного случая, виновником которого стал отец парня, жизнь их разводит по разным сторонам. Через 21 год они встречаются на похоронах их наставника. Доусон и Аманда вновь там, где зародилась их любовь. Они вспоминают былое время и понимают, что чувства не остыли.

Воды слонам!

Следующая мелодрама в прокат вышла в 2011 году. Главную роль сыграли Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон.

Джейкоб — дипломированный ветеринар, — узнав о смерти родителей, присоединяется к труппе артистов, во главе которой стоит жестокий Август. Джейкоб присматривает за животными, а вскоре влюбляется в супругу директора цирка Марлен. Руководитель цирка после смерти лошади, с которой выступала Марлен, решает заменить ее слонихой. Через время он начинает догадываться об измене супруги, но Джейкоб уже спланировал их общий побег, который все же срывается.

В тот же день на арене происходит жуткая трагедия: обиженные работники цирка выпускают из клеток диких животных. В общей суматохе Август пытается задушить изменницу, но испуганная слониха случайно убивает мужчину.

Красотка

Следующая романтическая комедия точно подойдет для просмотра любой паре. Молодые Ричард Гир и Джулия Робертс порадуют вас романтичной историей любви богатого Эдварда Льюиса и легкомысленной девушки Вивьен.

Однажды ночью Эдвард заблудился на улицах города, на одной из которых встречает Вивьен. Она предлагает показать ему дорогу. Проснувшись в постели вместе, Эдвард понимает, что не хочет расставаться с девушкой. Он предлагает ей остаться еще на неделю, за что готов заплатить хороший гонорар.

Дом у озера

Следующая картина порадует зрителей актерской игрой молодого Киану Ривза. Мелодрама вышла в прокат в 2006 году.

Девушка Кейт после болезненного расставания с парнем принимает решение уехать в другой город из арендуемого дома, чтобы начать жизнь с чистого листа. Она оставляет будущему жильцу письмо в почтовом ящике. Им становится Алекс, который оказывается сыном того, кто построил этот дом у озера. Молодой человек отвечает ей на послание, поскольку слова незнакомки не совпадают с реальностью. Дело в том, что Кейт и Алекс находятся в разных временных периодах: он — в 2004 году, а она — в 2006-м.

Куда приводят мечты

Фильм, который может довести до слез даже мужчин. Главную роль сыграл Робин Уильямс. Картина снята по роману американского фантаста Ричарда Мэтисона.

Семья попадает в страшную автокатастрофу, в которой погибают двое детей. Супруги Крис и Энни тяжело переживают утрату, но, несмотря на сложности, пара сохраняет брак. Через несколько лет Крис погибает в аварии, но его душа остается бродить по земле. Энни не в силах справиться со случившимся, она решается на самоубийство. Крис верит в любовь после смерти и спускается в ад, чтобы отыскать любимую.

Вселенная Стивена Хокинга

Следующая мелодрама основана на реальных событиях. Она повествует о великом ученом Стивене Хокинге. Фильм вышел в 2014 году, когда ученый еще был жив.

Эта история любви Хокинга с его первой женой Джейн мотивирует возлюбленных не сдаваться ни при каких жизненных обстоятельствах, с которыми порой приходится встречаться.

Будущий искусствовед Джейн Уайльд знакомится со Стивеном на одной из студенческих вечеринок, тогда молодой физик писал диссертацию на тему появления черных дыр. После занятий он теряет равновесие и ударяется головой. В больнице юноше сообщают, что у него болезнь Лу Герига — поражение моторных нейронов, или боковой амиотрофический склероз. Джейн, узнав об этом, не отступает от своей любви. Через несколько лет у пары рождается трое чудесных детей.

Письма к Джульетте

Сюжет фильма развивается в солнечной Италии, куда отправляются супруги Виктор и Софи. Пока муж занят работой, Софи приходит к дому Джульетты, где люди оставляют письма с призывами о помощи в любовных делах. Позже девушка узнает, что на них отвечают люди, так называемые «секретари Джульетты», к которым присоединяется она сама.

Софи находит письмо 1957 года от англичанки Клэр, влюбившейся в итальянца Лоренцо, который исчез и оставил девушку с разбитым сердцем. История трогает Софи, и она решает разыскать Клэр и помочь ей найти любовь.

Если свекровь — монстр

Романтическая комедия 2005 года, в главной роли Дженнифер Лопес.

Молодая Шарлотта уже долгое время не может найти свою любовь, но в один день она встречает красивого и заботливого Кевина, в которого моментально влюбляется. После нескольких месяцев романа Кевин делает предложение возлюбленной. Все бы ничего, но в их жизнь приходит мама Кевина Виола, которая не хочет отдавать любимого сына. Она решительно настроена сорвать предстоящую свадьбу.