Белорусский трюк у Украины не пройдет в вопросе «Северного потока — 2»

Торг вокруг «Северного потока — 2» — одна из основных интриг года и, вероятно, наиболее значимый фактор для капитализации «Газпрома». Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Остановить невозможно

Остановить навсегда строительство российского газопровода «Северный поток — 2» практически невозможно. Об этом заявил эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ.

«Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что «Северный поток — 2» будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идет к завершению проекта», — заявил аналитик.

Он обратил внимание, что немецкие политические и деловые круги все больше говорят о приверженности проекту. Эксперт напомнил, что изначально газопровод должен был быть готов в конце 2019 года, однако задержка с завершением проекта на сегодняшний день не является такой уж большой проблемой для России, потому что у нее имеется транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа.

Белорусский трюк не пройдет

Как напомнил Александр Разуваев, Франция уже потребовала отказаться от проекта «Северный поток — 2» в качестве реакции на арест Алексея Навального. Раньше позиция Парижа была более нейтральной.

Давление на Германию, которая остается едва ли не последним защитником «Северного потока — 2» в Евросоюзе, будет еще больше усиливаться. Американцы требуют создать механизм, который позволит прекратить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Кроме того, США хотят в целом заново обсудить соглашение, регулирующие транзит российского газа по трубопроводной системе Украины. Еще одно требование — увеличение мощностей хранилищ газа, чтобы в случае необходимости можно было бы снабжать им Украину.

«Однако немцы официально пока не готовы идти на уступки. Да и для «Газпрома» «Северный поток — 2» является альтернативой транзита не только через Украину, но и через Белоруссию. Украинская ГТС нуждается в модернизации, и, видимо, по мнению американцев, заплатить за нее должна Германия. Естественно, США заинтересованы в сохранении проамериканского правительства в Киеве. У Джо Байдена тесные связи с нынешней украинской властью. И, по их мнению, «Газпром» должен осуществлять финансовую подпитку Украины, внося плату за газовый транзит», — пояснил Александр Разуваев.

По мнению эксперта, торг вокруг «Северного потока — 2» — одна из основных интриг года и, вероятно, наиболее значимый фактор для капитализации «Газпрома». Даже если Киев, забыв политические разногласия, предложит Москве купить свою изношенную ГТС, уточнил эксперт. В свое время этот трюк успешно проделала Белоруссия. Только в этот раз «Газпром» вряд ли согласится.

Обид много

«Польша для России — откровенно недружественная страна. Когда-то она хотела стать империей. В 1612 году поляки сидели в Москве. Однако она с треском проиграла России во всем. Более 100 лет Варшава была провинциальным городом Российской империи. Сейчас Польша — даже не региональная держава, как Иран или Турция. Обид — много, шансов на исторический реванш — никаких. Мечта — просто хоть как-то укусить Россию побольней», — пояснил Александр Разуваев.

Эксперт считает, что если «Северный поток — 2» заработает, то с высокой вероятностью Польша лишится газового транзита, денег за него. Потом у украинской экономики также будут проблемы. А Польша рассматривает Украину как свой «задний двор». Юзеф Клеменс Пилсудский, основатель буржуазной Польши, мечтал отрезать Россию от европейских рынков, заперев на северо-востоке Евразии. А тут — сотрудничество с Германией, экспорт газа в Европу под 200 млрд кубометров в год с грубой оценкой объема продаж в 40 млрд долларов.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».