Глава МВД Украины заявил об обострении ситуации в Донбассе

Киев, 5 февраля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в регионе сильно обострилась и отметил отсутствие мирного процесса.

В июле 2020 года в силу вступили дополнительные меры о прекращении огня в Донбассе, однако украинские силовики все чаще заявляют о пострадавших или погибших военнослужащих.

По словам Авакова, в регионе действуют снайперы, минометы, идет война и нет никакого мирного процесса. За последние недели ситуация особенно обострилась.

Глава МВД Украины также подчеркнул, что в связи с текущими событиями глава государства Владимир Зеленский оправил на линию фронта главнокомандующего вооруженными силами Руслана Хомчака.

Ранее главы МИД Луганской и Донецкой народных республик Владислав Дейнего и Наталья Никонорова поставили под сомнения заявления президента Украины о Донбассе. В телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель украинский лидер обсудил ситуацию в регионе и заверил, что Киев соблюдает установленный режим тишины.