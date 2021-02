Байдена попросили наказать Болсонару за Амазонку и дружбу с Трампом

В научном сообществе США призвали Джо Байдена пересмотреть отношения с Бразилией. Поводом для этого стали дружеские отношения президента Бразилии Жаира Болсонару с Дональдом Трампом, передает BBC News Brasil.

Больше не союзники

Руководители Greenpeace и Amazon Watch и профессоры девяти американских университетов направили в Белый дом письмо, в котором призвали отказаться от соглашений с Бразилией, подписанных экс-президентом США Дональдом Трампом. В докладе критикуется позиция прежней администрации США по Бразилии, разрушительным лесным пожарам, вырубке лесов Амазонии и проблемах в сфере прав человека в период президентства Болсонару.

«Чрезвычайно тесные отношения между двумя президентами были центральным фактором легитимности Болсонару и его авторитарных тенденций», — утверждают защитники Амазонки.

Авторы доклада утверждают, что Трамп «не пытался предотвратить и даже способствовал» ущемлению прав человека в Бразилии, а это «поставило под сомнение статус Вашингтона как надежного партнера в борьбе за защиту и расширение демократии». Научное сообщество рекомендует Байдену приостановить участие в двусторонних отношениях с Бразилией и отказаться от любых переговоров до конца президентского срока Болсонару. Предлагаются и меры рыночного давления — ограничение импорта бразильской древесины, сои и мяса, производство которых ведется в ущерб природе страны.

Экологическая обстановка

В августе 2019 года в бразильских лесах начались пожары рекордных масштабов, в 2020 году ситуация повторилась в Амазонии и Пантанале, зоне болотистых лесов на границе с Боливией и Парагваем.

Большинство международных и бразильских природоохранных организаций возложили ответственность за пожары на правительство Жаира Болсонару. Amazon Watch утверждает, что правительство поощряет вырубку лесов для расширения посевных площадей. В Бразилии узаконено подсечно-огневое земледелие, при котором фермеры обязаны выжигать участок лесополосы, очищенный от леса под нужды сельского хозяйства. Зачастую это приводит к пожарам огромных масштабов.

Wildfires in the #Amazonrainforest hit a record number in 2019, with 72,843 fires detected so far by Brazil’s space research center



President Bolsonaro has accused NGOs of setting wildfires in the Amazon rainforest after he cut their funding l #PropertyRights #Climate pic.twitter.com/HWCt93J3Z4 — TRF Land, Property & Cities (@TRF_Land) August 22, 2019

По данным бразильского Министерства охраны природы, в 2019 году в Бразилии выгорело около 9000 квадратных километров леса (сравнимо с территорией Кипр). В 2020 году только в Пантанале огонь уничтожил 2,3 миллиона гектаров леса. Эколог из федерального университета Мату-Гроссу Катия Нунес да Кунья утверждает, что восстановление леса и популяции диких животных в Пантанале займет 50 лет.

Brazilian fires—intentionally set for commercial clearing—have burned a record 10% of the Pantanal.



Devastating for one of the world’s most biologically diverse habitats.pic.twitter.com/MpFvnpXahi — ian bremmer (@ianbremmer) September 8, 2020

По мнению экологов, в Бразилии сложилась крайне неэффективная, попустительская политика в отношении природных ресурсов. В сентябре 2020 года выяснилось, что министерство охраны природы за 9 месяцев потратило менее 1% средств фонда для профилактики пожаров в Пантанале.

VIDEO: ???????? Animal carcasses litter the surroundings of the #Transpantaneira road, which crosses the #Pantanal in Brazil's #MatoGrosso state, after raging fires consumed part of the world's largest tropical wetland @AFPBrasil pic.twitter.com/lNunQNbb9t — AFP News Agency (@AFP) September 13, 2020

Проблемы с лесными пожарами стал причиной геополитического разлада в отношениях с ЕС и отказа Евросоюза от ратификации соглашения о свободном рынке с государствами Меркосур. Ряд европейских государств также приостановил закупки сельскохозяйственной продукции из Бразилии.

Президент Болсонару утверждает, что мировые СМИ и природоохранные организации преувеличивают масштабы бедствий, чтобы навредить агропромышленному комплексу Бразилии. В отличие от европейских лидеров, Трамп неоднократно защищал бразильского коллегу, заявляя о полном доверии его сельскохозяйственной и природоохранной политике.

Вражда с Байденом

При Трампе политические и торговые отношения между США и Бразилией достигли своего пика. C 2019 года Болсонару совершил 17 иностранных визитов, из них четыре — в США. За схожесть во взглядах и личную симпатию к американскому президенту СМИ даже прозвали бразильского лидера «тропическим Трампом».

Brazilian President Jair Bolsonaro, who was recently in the United States and met with President Trump, tested negative for #coronavirus, according to a post on his Facebook page https://t.co/0gFRKZ1gvz pic.twitter.com/xhsViXPU2q — Reuters (@Reuters) March 14, 2020

С начала президентской кампании в США в 2020 году Болсонару вместе со своими сыновьями регулярно публично поддерживал Дональда Трампа.

За месяц до выборов в США между Байденом и Болсонару разразился громкий скандал. 30 сентября, выступая на предвыборных дебатах, будущий президент США пообещал правительству Бразилии 20 млрд долларов за прекращение вырубок леса. В противном случае Байден пригрозил руководству южноамериканскому союзнику санкциями.

«Тропические леса Бразилии уничтожаются. Эти леса поглощают больше углекислого газа, чем вырабатывается в Бразилии. Вместо того чтобы делать с этим что-либо, в случае победы я соберу многие страны мира и дам им (правительству Бразилии) 20 миллиардов долларов. Я скажу им: теперь хватит вырубать леса. И если они не согласятся, им придется столкнуться с серьезными экономическими последствиями», — заявил кандидат в президенты США.

US Elections debate: Biden saying that if elected, he would gather countries to give Brazil 20 billion dollars so that Brazil stops the tear down of the Amazon rainforest, or there would be significant economic consequences pic.twitter.com/62W6JFsJFV

Ответ Жаира Болсонару не заставил себя долго ждать. Спустя несколько часов он обратился к Байдену в Twitter, назвав обвинения беспричинными.

«Сейчас президент Бразилии, в отличие от левых предшественников, не принимает никаких взяток. Наша независимость не обсуждается. Наше правительство проводит беспрецедентные меры по сохранению Амазонии. — написал он. — Мне как президенту, который полностью восстановил связи с США после десятилетий враждебных вам правительств, крайне сложно понять такое катастрофичное и беспричинное заявление. Прискорбно, господин Байден, очень прискорбно».

Понимая плачевные для Бразилии последствия в случае победы Байдена, Болсонару крайне внимательно следил за подсчетом голосов в США. В отличие от большинства лидеров стран мира, он отказался досрочно поздравлять демократа с победой, публично заявив о вмешательстве «левых сил» в американские выборы. 5 ноября один из журналистов, пытаясь обнадежить Болсонару, заявил, что у Трампа еще есть шансы на победу.

«Конечно, я болею за него. Ваши слова да богу в уши», — ответил президент Бразилии.

Se o Bolsonaro tá triste eu tô feliz

Biden 2021 pic.twitter.com/C3SnNOj7dw — Jussara_O_F (@JussaraKwon) November 6, 2020

Болсонару признал победу Байдена лишь после публикации официальных итогов голосования 15 декабря, последним из президентов стран Западного полушария. В своем поздравительном письме он выразил надежду, что США «останутся страной свободных и оплотом храбрых».

На кону миллиарды

Если Байден прислушается к авторам доклада и выполнит свои предвыборные обещания, бразильская экономика может потерять миллиарды долларов американских инвестиций. Так, новая администрация США может отказаться от соглашения о безвизовом режиме для бразильских граждан, а также от договора о техническом сотрудничестве в аэрокосмической области, благодаря которому Бразилия участвует в программах NASA, а Соединенные Штаты используют космодром Алкантара в штате Мараньян.

Под вопросом остается и меморандум об инвестициях, заключенный правительствами двух стран в октябре 2020 года. Он предполагает вложения в бразильскую экономику в размере почти одного миллиарда долларов по шести направлениям, среди которых — телекоммуникации (а именно сети 5G), атомная промышленность, добыча нефти и газа, производство этанола, логистика и инфраструктурные проекты.

Главное и единственное условие, поставленное американской стороной — отказ от использования технологий Huawei в создании бразильской сети интернета пятого поколения. В качестве альтернативы США предложили использовать оборудование южнокорейской компании Samsung, финской Nokia и шведской Ericsson, которое используется американскими сотовыми корпорациями Verizon и Sprint.

Бразилия может потерять в лице США ключевого коммерческого партнера. По данным Центрального банка страны, в 2019 году объем экспорта бразильских товаров в Штаты превысил 29,5 млрд долларов, однако в результате мирового кризиса в прошлом году показатель снизился до 21,5 млрд, а США стал лишь третьим торговым партнером страны после Китая и ЕС. Тем не менее США остаются одним из главных инвесторов в бразильскую экономику — объем накопленных прямых американских инвестиций в Бразилии с 2003 по 2019 годы оценивается в 81 миллиард долларов.

Многовекторный Болсонару

Политические обозреватели издания Veja неоднократно отмечали, что правительство Болсонару оказалось не готовым к поражению Дональда Трампа и потере ключевого союзника в лице США. У президента Бразилии не было «запасного плана» для внешней политики страны.

Самым вероятным вариантом новой геополитической стратегии остается возврат к многовекторной внешней политике вместо ставки на нескольких традиционных партнеров. На фоне предсказуемого охлаждения отношений с США, кризиса взаимопонимания с Евросоюзом и идеологического противостояния с Китаем, администрация Болсонару склоняется к развитию связей с региональными лидерами.

В ноябре 2020 года Болсонару провел первую встречу с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, которого он ранее неоднократно критиковал и называл «марксистом». В том же месяце советник президента по национальной безопасности Бразилии, самый уважаемый генерал среди бразильских военных Аугусто Элено провел встречу с послом Ирана Хосеном Кариби, а министр экономики Паулу Гедес рассказал о планах по увеличению товарооборота с Индией с 2 до 20 млрд долларов в год.

В качестве потенциальных ключевых партнеров Бразилии на время президентства Жаира Болсонару также стоит рассматривать Россию, Южную Корею и Великобританию, в то время как США утратит роль политического ориентира.