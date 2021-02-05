Минфин Украины допустил возврат гражданам советских вкладов

Киев, 5 февраля. Возвращение сбережений вкладчикам СССР возможно при наличии у государства финансовых возможностей, заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Украина 24».

Министр напомнил, что на Украине неоднократно осуществлялись попытки возвращения советских вкладов. Однако украинское правительство пока не готово к такого рода выплатам, отметил Марченко. Он объяснил, что за годы независимости у государства возникло много других обязательств, но при наличии необходимых финансовых возможностей к этому вопросу можно вернуться.

Глава Минфина ранее заявил, что в настоящее время на Украине наблюдаются все признаки экономической депрессии. В частности, он указал на снижение промышленного производства и проблемы, возникшие вследствие пандемии COVID-19. При этом Марченко заверил, что долговая нагрузка Киева не находится на критической отметке.

Накануне Нацбанк Украины обновил прогноз по ВВП на 2021 год. Как ожидает регулятор, украинская экономика в текущем году вырастет на 3,8% ВВП, а к 2023 году рост составит до 4%. Вместе с тем НБУ напомнил, что по итогам прошлого года экономика упала на 4,4%.