Звезда «Гардемаринов» описал свое состояние после коронавируса

Мозговая расслабленность и отсутствие воли сопровождали несколько месяцев звезду фильмов «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех» после перенесенного коронавируса. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Владимир Шевельков.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал, как он перенес коронавирусную инфекцию. По словам Шевелькова, сейчас он уже может сказать, что полностью восстановился, словно и не было у него COVID-19. Но после выздоровления все было не так гладко.

«Пока я не вошел в нормальный график жизни, три месяца были проблемными. Не то, чтобы были какие-то проблемы, но сохранялась память об этом», — сказал актер.

Шевельков рассказал, что, несмотря на то, что в мае ему исполнится 60 лет, после коронавируса его не беспокоили проблемы, например, с сердцем, как это бывает у других людей, перенесших COVID-19.

«Легкие не болели. Была усталость, некая мозговая расслабленность, отсутствие воли. Вот такие вещи психологического свойства», — поведал телеведущий.

Ранее звезда фильма «Сердца трех» рассказал о непростом актерском пути. По его словам, после дебюта в картине «В моей смерти прошу винить Клаву К.» ему прочили скорое забвение. Однако благодаря предложению сняться в дипломной работе своего знакомого Владимир Шевельков познакомился на съемочной площадке с актером Сергеем Филипповым. Похвала со стороны звезды вселила надежду и придала решимости поступить во ВГИК.