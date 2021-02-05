Разочарованные сливом протеста сторонники не вышли поддерживать Навального к суду

В пятницу, 5 февраля, блогера Алексея Навального судят по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Начавшееся в 10 утра заседание не посетили ни сторонники Навального, ни его супруга Юлия.

В Москве в пятницу разбирается дело о клевете Алексея Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По версии следствия, осужденный блогер назвал «холуем» и «предателем» участника ВОВ, таким образом прокомментировав ролик о поправках в Конституцию. Согласно российскому законодательству, в случае вынесения обвинительного приговора, Навальному будет выписан крупный денежный штраф или исправительные работы.

Примечательно, что заседание по делу Навального проходит без поддержки со стороны сторонников и оппозиционеров.

В прошлый раз, при замене основателю ФБК (признан иноагентом) условного срока на реальный, у здания суда в Москве, помимо журналистов, собрались десятки людей. Кроме того, на слушание явилась жена Навального Юлия, а также делегация из дипломатов европейских стран. В Петербурге также вышли в поддержку оппозиционера. При этом после вынесения приговора в обоих городах собрания переросли в незаконные акции протеста.

Сегодняшнее заседание проходит только при участии журналистов. Кроме того, на рассмотрение дела не пришла Юлия Навальная. Среди иностранных дипломатов были замечены представители Франции и Великобритании.

Отсутствие поддержки Навального может быть связано с вчерашним заявлением менеджера сетки штабов оппозиционера Леонида Волкова. Он заявил, что ФБК не планирует проводить акции протеста в ближайшие выходные и отложил митинги до весны этого года. Свои слова он обосновал фразой о том, что протесты «нужно прервать на высокой ноте». За такую позицию он был раскритикован своими же сторонниками, которые обвинили его в сливе протеста и предательстве тысяч людей, которые были задержаны за участие в несогласованных митингах.

Напомним, что во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному на реальный. С учетом года, проведенного под домашним арестом, в колонии общего режима оппозиционер проведет два года и восемь месяцев.