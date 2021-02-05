«За слова нужно отвечать»: как Навальный загнал себя в маргинальный тупик

Националистические высказывания Алексея Навального могут свидетельствовать о том, что его взгляды были если не близки поклонникам Гитлера и Третьего рейха, то не так уж и далеки от них. Своим отношением к историческому наследию страны блогер и его сторонники сами загоняют себя в маргинальный тупик, из которого у них есть только насильственный выход. Такое мнение высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. Подробнее — в материале ФАН.

Высказывания Навального

Сегодня, 5 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Наказание по статье предусматривает штраф либо обязательные работы.

2 июня 2020 года Алексей Навальный выпустил видеоролик, в котором 93-летний ветеран Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

Заметим, что блогер нелестно отзывался и о других национальностях. Можно вспомнить, как в 2007 году Навальный стал одним из соучредителей националистического движения «Народ». В поддержку этого движения и легализации огнестрельного оружия он опубликовал на своем Youtube-канале видео, в котором назвал жителей Кавказа «тараканами» и «мухами», рекомендуя использовать против них пистолет.

В 2008 году во время вооруженного конфликта в Южной Осетии блогер заявил, что всех граждан Грузии необходимо выслать за пределы России. Также он назвал грузин «грызунами» и заявил, что был бы не против, чтобы в «генштаб грызунов» запустили ракету.

За слова нужно отвечать

Как отметил руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко, Навальный уже наговорил много всего на несколько сроков. И дело по поводу оскорбления ветерана достаточно показательное.

«То, что Навальный осознал тот факт, что в нашей стране за слова можно и не отвечать, и пользовался этим много лет, ни для кого не секрет. Тут интересно другое: большинство наших сограждан должны понимать, что дополнительный срок за клевету против ветерана будет выглядеть достаточно странновато на фоне того, что наше правосудие вдруг резко обратило внимание на то, что конкретно говорит Навальный, потому что он уже давно подобными высказываниями злоупотреблял. Серьезный штраф за клевету — это честно и разумно», — пояснил Руслан Осташко.

Политолог уверен, что нужно обращать внимание не только на высказывания Навального или на дело «Ив Роше», но и на настоящую государственную измену. Блогер и его сторонники открыто работают с международными инстанциями из США и Европы.

«Вот такие вещи должны трактоваться как государственная измена. Я слабо себе представляю, чтобы какой-то политический деятель из США приехал в Россию и безнаказанно просил бы ввести санкции и вести дела против друзей Джо Байдена. Например, против его сына Хантера. И при этом вернуться обратно в Штаты и нормально вести дальше политическую деятельность. Да он бы там сел моментально. Ввиду того, что Навальный уж слишком в последнее время стал привлекать фейковое внимание, и народ, к сожалению, на эти фейки ведется, мы стали наказывать его правонарушения, которые он совершил. Но это мелочь по сравнению с тем, что он сделал. За самое главное, за что его можно и нужно прижучить — за государственную измену, — не сажаем», — добавил Руслан Осташко.

Осташко уверен, что за оскорбление ветерана Навальный, безусловно, должен ответить.

Навальный загнал себя в тупик

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков считает, что Алексей Навальный в самом начале своей деятельности активно пользовался националистическими высказываниями. Было ли это его личное мнение либо заигрывание с набравшим тогда силу среди молодежи политическим течением, — неизвестно.

«Тем не менее его риторика, участие в руководстве националистического движения «Народ» и «Русских маршах» мало повлияли на дальнейшее продвижение Навального в качестве лидера уже либеральной общественности. Голоса против него были редкими и полностью игнорировались коллективным мнением либеральных лидеров», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что все эти истории о связи Навального с националистами приобретают особое значение перед его судом за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны. В ходе процесса они могут сыграть роковую роль для подсудимого, так как могут свидетельствовать о том, что его взгляды были если не тождественны поклонникам Гитлера и Третьего рейха, то не таки уж и далеки от них.