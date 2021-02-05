Как штурмовики Авакова закрывали последний оппозиционный телеканал в Киеве

У офиса телеканала «НАШ» в Киеве прошла акция неонацистов под лозунгом «Добьем гнид». Как и чем праворадикалы пришли добивать телеканал, узнавал корреспондент ФАН.

Возле офиса телеканала «НАШ» собрались десятки неонацистов из «С14», «Сокола», «Союза ветеранов войны с Россией» и «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ). Все эти организации административно и финансово поддерживаются властями Украины, а некоторые из боевиков состоят в штате МВД и подчиняются лично министру Арсену Авакову.

Активисты, выстроившись колонной, пытались прорваться в помещения редакции, наступая на цепь нацгвардейцев, те в свою очередь окружили праворадикалов и применили слезоточивый газ. Было задержано пять радикалов.

Руководил атакующими лидер организации «С14» Евгений Карась. Он обвинял телеканалы «НАШ», ZIK, NewsOne и «112 Украина» в том, что те якобы работают на Россию.

В начале акции Евгений Карась заявил собравшимся, что журналисты струсят и не выйдут к нему на разговор.

Однако к Карасю вышли журналисты оппозиционных телеканалов и задавали вопросы, на которые он не смог ответить. Например, он не знал ответа на вопрос, откуда у него деньги на финансирование националистов. Также лидеру «С14» не удалось доказать, что неугодные ему каналы работают на Россию. Общаясь на повышенных тонах и используя нецензурную лексику, Карась спрашивал, «сколько денег нужно дать» ведущим канала, чтобы они его покинули.

Ведущий телеканала «НАШ» Макс Назаров попытался успокоить Евгения Карася, однако диалог превратился в матерный монолог Карася.

Во время речи Макса Назарова, когда он приглашал Карася на эфир, националисты стали кричать «Чемодан! Вокзал! Россия!» и «Назаров! Чемодан! Россия!».

Исполнительный продюсер телеканала Николай Буга вышел к Карасю с двумя ведрами кильки, чем очень возмутил националиста. Буга задал вопрос Евгению: «Вы стоите рядом с работниками канала «НАШ», что же вы с ними не толкаетесь? К чему вся эта картинка?».

Евгений Карась после этого вопроса стал орать на Николая:

«Ты что, бессмертный, придурок?! Тут война. Ты работаешь на Россию? Ты тупорылый?»

Карась кричал, что деньги оппозиционным телеканалам идут из России, но на это журналисты отметили, что на владельца канала «НАШ» Мураева наложены санкции в РФ.

«Люди потом убивать идут, в тюрьму садятся, потому что насмотрелись ваших передач!» — кричал Карась.

В момент истерики главы «С14» к нему подошел юрист канала «НАШ» и спросил, будут ли он и его соратники бить работников канала. Карась ответил, что все зависит от действий журналистов, а он просто хочет, чтобы «НАШ» закрыли. На что юрист ему ответил, что хочет на Марс.

«Выкидывай микрофон, или ты — российская шкура!» — кричал Карась.

Также Евгений Карась предлагал «любые деньги» Максиму Назарову, но на вопрос, откуда у Карася деньги, ответа не последовало.

В ходе всех этих разговоров девушка из «С14» кидала монетки в лица журналистов. Девушку попытались задержать полицейские, но ей удалось скрыться. Другой провокатор от «С14» вырвал микрофон из рук журналистов оппозиционных каналов и сбежал.

Закончив со словесными перепалками, нацисты начали бросать в журналистов куски льда.

Акция продлилась чуть больше часа, после чего Карась дал команду расходиться, а сам поехал вызволять задержанных полицией коллег.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера закрыл три оппозиционных канала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Зеленский заявил, что таким способом борется со «страной-агрессором». Эти каналы описывали реальную ситуацию на Украине, сообщали о таких проблемах, как рост тарифов и цен на продовольствие, рассказывали про коррупционеров во власти и т.п.

Примечательно, что еще в 2019 году Зеленский заявил, что выступает за свободу слова, и обещал украинцам, что «не закроет ни один канал». Также он говорил, что «уважает все телеканалы», особенно NewsOne. Это было сказано во время поездки президента в Ровенскую область.

Юрист телеканала «112 Украина» Василий Сметана заявил, что редакция намерена обратиться в правозащитные организации. Юристы NewsOne готовят иски в суд. Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала «112 Украина», в ночь со 2 на 3 февраля, когда закрыли каналы, заявил в прямой трансляции NewsOne на YouTube:

«Власть сошла с ума. Зеленский соврал во всех своих предвыборных обещаниях. Они нарушили все законы, законы здравого смысла».

В последней прямой трансляции телеканала NewsOne Юрий Дудкин, один из экспертов, заявил о наступлении диктатуры на Украине. С ним согласились все комментаторы.

1 Организация запрещена на территории РФ.