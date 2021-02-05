СКР назначил проверку по факту схода лавины на камчатского школьника

Петропавловск-Камчатский, 5 февраля. Правоохранители назначили проверку после схода лавины, которая засыпала 15-летнего мальчика в Камчатском крае. Как стало известно ФАН, от неминуемой смерти пострадавшего спас его младший товарищ.

Чрезвычайное происшествие случилось 4 февраля в селе Тиличики недалеко от Подгорной улицы. Следователи выяснили, что двое учеников после уроков в школе решили немного повеселиться. Они стали кататься со снежного склона сопки, без каких-либо приспособлений. В какой-то момент произошла подвижка снега, и 15-летней мальчик оказался полностью засыпан.

«По данному факту организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Елена Матафонова.

Второй 14-летний подросток после схода лавины бросился искать своего друга и обнаружил его под слоем снега. Мальчик смог откопать товарища до плеч и вызвать спасателей.

«Повезло ребятам, что спасательная станция находится недалеко от места происшествия. Откопать полностью попавшего в беду товарища второй школьник не смог. Он побежал туда за помощью. Сотрудники сразу выдвинулись к замерзающему подростку и извлекли его из-под снега. Сейчас у нас здесь идут циклоны, поэтому сход лавин с сопок — это не единичный случай», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Спасенного мальчика после происшествия осмотрели медики и не нашли у него никаких повреждений.