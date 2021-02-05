Швеция и Дания планируют контролировать своих граждан через COVID-паспорта

Швеция вслед за своим скандинавским соседом Данией решила разработать цифровые COVID-паспорта, используемые для туристических и деловых поездок. Таким образом власти страны намерены контролировать передвижение своих граждан. В обоих государствах заявили, что, возможно, с помощью нового документа будут проверять привитых людей при посещении культурных и спортивных мероприятий.

«С помощью цифрового прививочного сертификата можно будет быстро и легко доказать завершенную вакцинацию», — заявил министр цифрового развития Швеции Андерс Игеман.

Шведское правительство надеется создать инфраструктуру для выдачи цифровых документов к июню.

Первооткрывателем здесь была Дания, заявившая об аналогичном намерении на день раньше шведов. Датчане объявили об онлайн-реестре, через который можно будет проверить статус вакцинации любого гражданина страны. Планируется, что этот реестр заработает уже к концу февраля. Датские чиновники уверены: этот шаг поспособствует постепенному и надлежащему возобновлению деятельности государства.

«Для нас очень важен перезапуск датского общества, чтобы компании могли вернуться на прежний путь», — сказал исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бодсков.

Стокгольм и Копенгаген поделились идеей о совместимости сертификатов стран, то есть в Швеции можно будет использовать датские COVID-паспорта, а в Дании — шведские. Оба государства с разрешения Всемирной организации здравоохранения планируют придать документам международную значимость. Изначально ВОЗ действительно выдвигала идею о цифровых базах по вакцинации, но в январе выступила категорически против их введения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен месяц назад поддержала идею использования сертификатов о вакцинации против коронавируса, но указала и на значимость правового решения на европейском уровне. Пресс-секретарь комиссии Кристиан Виганд в четверг, 4 февраля, признался журналистам, что по решению глав стран ЕС работа над стандартизированной и общей формой документального доказательства о вакцинации будет продолжена.

«Мы всегда настаивали на большей координации, мы будем продолжать это делать», — сказал Виганд.

Ранее ФАН сообщал о том, что в России ковидные паспорта вводиться не будут. По словам члена Совета Федерации от Крыма Ольги Ковитиди, вакцинирование от коронавируса не даст никаких дополнительных юридических прав.