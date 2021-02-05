День транспортной полиции в России — неофициальный праздник. Во всяком случае, выходным он не стал, несмотря на значимость этого структурного подразделения МВД в жизни страны. Но ежегодно в конце февраля сотрудники всех служб, ответственных за обеспечение правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры, принимают поздравления от руководителей и вышестоящего начальства.

В 2021 году День транспортной полиции России по традиции будут отмечать 18 февраля. Праздник приходится на четверг, а значит, будет рабочим днем.

День работника транспортной полиции РФ — история праздника

Современное подразделение МВД, которое отвечает за безопасность людей при перевозках, называется Главным управлением на транспорте. Оно было создано на базе транспортной милиции Советского Союза, история которой началась в 1918 году.

Первым структурным подразделением организации стала речная милиция, а уже через год появилась железнодорожная. Именно 18 февраля был учрежден Декрет о железнодорожной милиции и охране, и эта дата была выбрана для праздника.

Изначально отделы милиции, отвечающие за безопасность на транспорте, были немногочисленными. Но с развитием железнодорожного сообщения потребность в сотрудниках возрастала. Увеличивались объемы гражданских, торговых, промышленных перевозок, в крупных городах появлялся метрополитен. А потому основную долю в структуре подразделения занимали сотрудники полиции железнодорожной охраны.

Все изменилось в 1970 году. Тогда на борту самолета произошла трагедия: 19-летняя девушка, бортпроводница Надежда Курченко, в одиночку вступила в схватку с террористами, которые планировали угнать самолет «Аэрофлота». Заслоняя собой кабину пилотов от двух вооруженных мужчин, девушка погибла на месте. Были ранены и пилоты, но, к счастью, из 46 пассажиров самолета никто не пострадал. Эта трагедия заставила руководство страны пересмотреть отношение к структуре полиции на транспорте и создать подразделение воздушной охраны.

Соответствующий указ был подписан в 1971 году. А накануне летних Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в Советском Союзе, штат подразделения был существенно расширен и укомплектован только профессионалами.

Как отмечают День сотрудников транспортной полиции России

Свой профессиональный праздник сотрудники УВД отмечают на работе. Службу несут круглосуточно, что необходимо для безопасности авиаперелетов, железнодорожных и водных перевозок. Ежедневно информационный центр Главного управления на транспорте МВД России отчитывается перед гражданами о проделанной работе.

Нашли в электричке девочку, сбежавшую из дома. Не допустили авиадебоширов на борт самолета. Помогли пресечь браконьерскую деятельность в Калининградском заливе. Провели акцию, призывающую пассажиров поездов быть бдительными в пути и на перроне. Усилили охрану поездов и самолетов, следующих на крымские курорты летом...

За этими новостями стоят не просто цифры. Это истории и жизни людей, которые могли бы измениться или даже трагически оборваться без профессиональной работы сотрудников полиции. Выполняя свою работу, нередко рискуя жизнью, сотрудники ГУТ МВД России позволяют гражданам страны чувствовать себя в безопасности, отправляясь в другой город, в отпуск или служебную командировку.

Нынешний год для подразделений ГУТ стал очень насыщенным, так как численность перевозок пассажиров внутри страны многократно увеличилась с ограничением выезда за рубеж. С задачей не допустить чрезвычайных происшествий в курортный сезон в поездах и самолетах транспортная полиция справилась.

Скорее всего, об этом будут говорить на торжественных собраниях, которые по традиции проводят в региональных подразделениях ГУТ МВД 18 февраля. В этот день сотрудников поздравляет руководство, вручают награды лучшим, организуют праздничные концерты.