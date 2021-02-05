ФАН узнал подробности тяжелого развода актрисы Ольги Кабо

Москва, 5 февраля. Заслуженная артистка России Ольга Кабо, приобретая квартиру в ипотеку, не знала о долгах и банкротстве ныне бывшего мужа, бизнесмена Николая Разгуляева, узнал ФАН.

Актриса официально разорвала отношения с Разгуляевым в конце прошлого года после 11 лет брака. Процесс осложнил тяжелый раздел имущества.

Бизнесмен накопил крупные долги — 362 миллиона рублей — и не смог расплатиться. Еще до развода он попросил суд забрать его имущество. Кабо же потребовала вывести из раздела ее трехкомнатную квартиру, за которую Разгуляев не платил.

Как удалось выяснить ФАН, Кабо, решаясь на покупку недвижимости, ничего не знала о финансовых проблемах мужа. Это подтвердил и сам бизнесмен в ходе судебного заседания.

«Отдать квартиру за его долги требовал финансовый управляющий, занимающийся процедурой банкротства», — уточнили собеседники издания.

Квартиру Кабо приобрела на собственные сбережения, средства дочери и в ипотечный кредит. Суд оставил ее актрисе. Но другое имущество, купленное в браке, все же пойдет в счет погашения долга.