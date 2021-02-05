Военный историк спрогнозировал полный разгром ВСУ в случае атаки на Донбасс

Москва, 5 февраля. Попытка Киева захватить Донбасс силой обернется для украинской армии полным разгромом. Об этом заявил военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации в Донбассе. По его словам, «мирного процесса уже нет» и «идет война». При этом 3 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность украинских войск к выполнению задач в Донбассе.

Норин отметил, что Киев готовит масштабную наступательную операцию на востоке Украины, которая может грозить разгромом республик Донбасса. По его мнению, в случае серьезного обострения Россия не оставит в беде жителей ДНР и ЛНР, передает НСН.

«В случае какого-то серьезного обострения Россия обязательно вмешается, и вмешается под своим лицом. А боевой потенциал российской армии и украинской уже несопоставим. Для украинской армии попытка скоординировано начать наступление в условиях даже неопределенной позиции России — это играть в русскую рулетку с заранее неизвестным числом патронов в барабане. Поэтому до сих пор это наступление никто и не предпринимает», — пояснил он.

Стоит отметить, что ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак признал невозможность «возвращения» Донбасса военным путем. Хомчак уверен, что при нынешнем раскладе сил украинская армия способна преодолеть рубежи республик Донбасса, однако городские бои быстро истощат ресурсы ВСУ, после чего наступательная операция «захлебнется», передает Infox.ru.