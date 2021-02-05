Фильм «Зоя» вошел в число лидеров российского кинопроката

Москва, 5 февраля. Под данным системы Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), всю первую неделю проката фильм «Зоя» уверенно держится в пятерке лидеров по количеству зрителей, приходящих в кинотеатры. Об этом ФАН заявила продюсер фильма и руководитель студии «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

По данным ЕАИС, только за последние два дня фильм посмотрели около 30 тыс. человек. Инесса Юрченко поделилась результатами кинопроката.

«Только за последние два дня фильм посмотрели около 30 тысяч человек, при не самом значительном количестве сеансов, — отметила продюсер. — И число зрителей, заметьте, в середине недели, в рабочие дни, увеличивается на четверть. Это очень отрадный факт. Мы видим, что у фильма есть свой зритель. Особым интересом фильм пользуется за Уралом — это доказывает, что личность Зои Космодемьянской является объединяющей для всей нашей страны».

По словам продюсера фильма о подвиге Космодемьянской, несмотря на прогнозы скептиков, военная кинолента нашла своего зрителя, причем люди идут на «Зою» даже утром — не в самое удобное время для походов в кино.

Инесса Юрченко также рассказала о главных целях, которые преследовали создатели фильма.

«Мы старались сделать картину, которая была бы достоверной с точки зрения исторических фактов и в то же время раскрыла бы всю глубину характера совсем юной девушки, которая стоит перед самым сложным выбором в своей жизни», — отметила продюсер.

Руководитель «Триикс Медиа» подчеркнула, что интерес к фильму связан с тем, что тема Великой Отечественной войны остается крайне важной для большинства россиян.

«В последние годы история Великой Отечественной войны и подвиги наших прадедов многократно пытались принизить, поставить под сомнение и даже очернить. Но мы видим, что память о событиях тех дней остается в сердцах подавляющего большинства наших соотечественников, — заявила Юрченко. — К фильму проявляет интерес и молодежь, которая хочет знать подлинную историю своей страны, попытаться понять, что значит отдать жизнь за Родину, а после просмотра спросить самих себя — а как бы я поступил на месте Зои?»

Продюсер кинокартины призналась, что эмоции зрителей являются для нее главным мерилом работы.

«Хочу поблагодарить всех, кого этот фильм не оставил равнодушным. Это самая высокая оценка нашей работы», — сказала Инесса Юрченко.

Ранее сценарист фильма «Зоя» Андрей Назаров в беседе с ФАН назвал Космодемьянскую русской Жанной д’Арк.