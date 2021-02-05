Предки Алексея Навального были найдены в украинском селе под Киевом

Новое Залесье, 5 февраля. Дальние родственники блогера Алексея Навального были обнаружены в селе Новое Залесье под Киевом. Об этом проинформировала украинская служба BBC.

В поисках предков «берлинского пациента» журналисты приехали в украинское село, однако там их встретили не сильно радостно.

«У нас полсела Навальных», — сказал местный житель.

Позже стало известно, один из родственников блогера смог победить на выборах и занял должность руководителя сельского совета. Теперь дальний предок Навального управляет Новым Залесьем.

«Наши деды были братьями, как-то так», — заявил мужчина.

Собеседник добавил, что о детстве блогера ему известно немного. Он был слишком мал, когда Навальный приезжал навестить свою бабушку, а во взрослом возрасте они не встречались.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Мосгорсуд назвал условие встречи главы дипломатии ЕС с Навальным.