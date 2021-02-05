Астролог Ваганова рассказала, как в середине февраля привлечь удачу

С 8 по 14 февраля нас ожидает безумная дискотека в знаке Козерога с участием шести планет. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

8 февраля, понедельник

Первая половина дня не принесет ожидаемых результатов, поездки и покупки тоже стоит отложить. Возможно, всплывут давно забытые проблемы, истории, люди. Нервы стойкими тоже не назовешь. После обеда тучи над головой разойдутся, потратьте время на себя, почистите перышки: стрижки, маникюр — все благоприятно. Удача — в развитии своей интуиции.

9 февраля, вторник

Благоприятный день. Надевая сегодня новую одежду, вы смело можете планировать важные дела: поездки, путешествия, крупные покупки и вступление в брак — все увенчано успехом. Не самый романтичный, зато деятельный день. Важная рекомендация: если вам нужно в каком-то вопросе заложить фундамент на будущее, сделайте это сегодня.

10 февраля, среда

Прекрасный день для небольшого колдовства над своей внешностью: прическа, маникюр, визит к косметологу. Хорошо отправляться в короткие путешествия в сопровождении друзей и близких. Но надо быть начеку, сегодня возможность быть замешанным в обмане возрастает как никогда. Удача — в распространении информации, пиаре, рекламе, проведении вебинаров.

11 февраля, четверг

День обновления и планирования. Энергия дня способствует завершению дел и подведению итогов. Благоприятно вспомнить о родственниках и зажечь свечу в память о предках. Сохраняйте покой в душе через духовные практики. Удача придет от отдыха на природе и восстановления сил.

12 февраля, пятница

Не предпринимайте серьезных шагов, все начатое сегодня не будет иметь успеха. День может быть испорчен выяснением отношений с окружающими, держите себя в руках. Следите за своей речью и произносите вслух только то, что должно сбыться, — и это будет услышано. Удача придет от приготовления вкусной и полезной пищи.

13 февраля, суббота

Проявите активность: день благоприятен для участия в конкурсах, соревнованиях, испытаниях. Постарайтесь не ввязываться в финансовые операции, крупные покупки и особенно не брать кредитов. Велика вероятность в принятии ошибочных решений. Обещания, данные в этот день, должны быть выполнены на 100%.

14 февраля, воскресенье

Нейтральный день. Постарайтесь не смотреть новости, сегодня вы будете более чувствительны к глобальным события в мире. На этот день Вы можете смело запланировать какую-либо новую деятельность. Благоприятно заниматься йогой и медитацией. Обязательно наточите сегодня ножи — это принесет вам удачу.