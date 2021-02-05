Арестован подозреваемый в поджоге машины Росгвардии 31 января

Москва, 5 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля, принадлежащего Росгвардии.

Противоправное действие он совершил 31 января в центре Москвы, где проходили незаконные митинги, заявили в МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

Эксперты провели предварительную экспертизу. Она установила, что очаг возгорания был в районе заднего колеса автомобиля. Камеры наблюдения зафиксировали двух человек, которые, совершив противоправное действие, скрылись.