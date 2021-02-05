Российские власти предложили ограничить экспорт древесины

Москва, 5 февраля. Министерство промышленности и торговли РФ предложило ограничить экспорт древесины и древесно-стружечных плит и добавить их в перечень товаров, важных для внутреннего рынка страны.

Соответствующий документ опубликован на федеральном правовом портале проектов нормативных актов, передает РБК. Предполагается, что ограничения будут также применяться к древесине в виде щепы или стружки хвойных пород. Как объяснили в ведомстве, предложение связано со значительным увеличением экспорта ДСП и уменьшением их доли на внутреннем рынке.

Рост спроса на мебель наблюдается с сентября прошлого года и связан с вынужденной остановкой производства весной 2020 года из-за пандемии COVID-19, отмечают авторы документа. Как следствие, изготовление мебели увеличивает потребление ДСП и на отечественном рынке наблюдается дефицит товаров.

При этом производство древесно-стружечных плит сократилось на 1,5% по сравнению с 2019 годом, а экспорт вырос на 15,8%. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что на фоне обострения эпидемиологической ситуации россияне вместо отдыха тратят денежные средства на покупку мебели.