Автозак с Навальным прибыл к Бабушкинскому суду Москвы

Москва, 5 февраля. Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы. Скоро начнется рассмотрение уголовного дела о клевете.

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) подозревается в распространении недостоверной информации о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко. Навального привезли к суду из СИЗО «Матросская тишина».

Федеральное агентство новостей информировало, что дело против блогера возбудили после публикации видео, в котором он оскорбил участника войны за поддержку поправок к Конституции РФ. Алексей Навальный назвал фронтовика «позором страны» и «предателем».