Минфин представит в июле законопроект о добровольных пенсионных взносах

Москва, 5 февраля. Законопроект о добровольных пенсионных взносах при стимулирующей поддержке государства планируется представить Кабмину РФ в конце текущего года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Специалисты отнеслись к предлагаемым изменениям скептически, поскольку инициатива такого рода является социально чувствительным моментом. Она провоцирует бурную реакцию населения, отмечает газета со ссылкой на источники.

Замминистра финансов Алексей Моисеев выразил надежду, что документ будет принят в Госдуме в первом чтении. Это может произойти в середине июля.

Подвижки в пенсионной системе маловероятны, заявил управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Он отметил, что обсуждение введения нового пенсионного продукта уже идет долгие годы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат ГД Сергей Миронов предложил индексировать пенсии всех без исключения категорий россиян. Он заявил, что градация граждан не прописана в Конституции РФ.