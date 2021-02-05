Вашингтон, 5 февраля. Нормализовать отношения России и США помогут новые «крупные идеи». В этом уверен старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон.

Эксперт уверен, что вернуть в прежнее русло отношение двух стран смогут только совместные цели и идеи. О’Хэнлон отметил, что с обеих сторон необходимы более крупные идеи.

Такой точки зрения следует и президент Франции Эммануэль Макрон. Недавно он заявил о необходимости европейским странам делать шаги навстречу России. По его словам, такое сближение может длиться десятилетиями, однако для стабильности миропорядка оно необходимо.

ФАН ранее сообщал, что сенатор Алексей Пушков спрогнозировал будущее Незалежной при безукоризненном следовании за Соединенными Штатами. Киев может воспользоваться американским топливом, нефтью, бензином, водой и воздухом. Также сенатор предложил позаимствовать у Вашингтона пособия по смене пола и телевидение.