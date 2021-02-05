Американские ученые оценили российскую вакцину «Спутник V»

Пало-Альто, 5 февраля. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не требует обязательного поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и перевозки.

Это облегчает ее доставку и использование в странах, где трудно добиться подходящих условий. Такая неприхотливость объясняется тем, что препарат создан на базе ДНК, а не РНК, сообщает ТАСС по словам специалистов нескольких университетов США.

«Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор», — отметил инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур.

Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу выразил уверенность, что лекарству предстоит исполнить крупную роль в победе над коронавирусом. А также отметил, что издание The Lancet, опубликовавшее данные о разработке российских ученых, является надежным источником информации и старейшим медицинским изданием в мире.

Недавно ФАН сообщил, что более половины опрошенных россиян положительно относятся к российским вакцинам от коронавируса. 40% респондентов готовы к вакцинации, а 12% участников опроса уже привились. Всего 2% выразили категорическое неприятие вакцинации как явления.