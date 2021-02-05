Вильфанд предсказал резкое похолодание в некоторых регионах России

Москва, 5 февраля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предостерег россиян о приближающемся аномальном холоде.

По словам метеоролога, столбик термометра заметно понизится уже в понедельник. Жители европейской части России будут наблюдать падение температуры до отметки –25…–20 градусов ночью, –18…–12 градусов днем. Такой температурный фон является заметно ниже нормы, информирует РИА Новости.

«Может, звучит это не слишком устрашающе в цифрах, но мы, метеорологи, уже поеживаемся от холода, москвичи тоже обязательно будут поеживаться. Температура будет ниже нормы на восемь-девять градусов», — передает Вильфанд.

Суровые морозы пробудут до конца рабочей недели, отметил ученый. Понижение температуры коснется центра европейской части России, Северо-западного федерального округа, Черноземья и юга страны. По словам Вильфанда, это изменение температуры называется волной холода.

Сугробы в Москве к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров. Об этом накануне рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.