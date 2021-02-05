Томские газовики за пять лет выделили 174 млн на развитие социальных проектов

Томск, 5 февраля. Губернатор Томской области обсудил с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Томск» результаты сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

При выполнении дорожной карты, направленной на расширение использования томской продукции, компании удалось закупить высокоточного оборудования на 20 млрд рублей. Помимо этого, огромное внимание уделяется социальным проектам. За пять лет газовая компания направила 174 миллиона рублей на развитие региональных общественно-значимых проектов. На данный момент, завершается строительство современного спортивно-оздоровительного комплекса «Кедровый» с бассейном и спортивными залами общей площадью 2600 квадратных метров в поселке Некрасово.

«Сегодня 12 томских компаний поставляют «Газпрому» почти 70 наименований высокотехнологичной продукции. При этом производственные проекты томской газотранспортной компании идут в ногу с социальными. Уверен, так будет и дальше», — подчеркнул глава региона Сергей Жвачкин.

Генеральный директор компании Владислав Бородин в конце встречи подарил губернатору эксклюзивное издание «Магистральный газопровод «Сила Сибири»: от первого стыка до запуска». В книге рассказывается о поэтапном освоении ресурсов Восточной Сибири. Напомним, что Сергей Жвачкин вывел газовую промышленность Томской области на новый уровень, будучи президентом компании «Востокгазпром» (с апреля 1999 по август 2004 года. — Прим. ФАН).

Ранее ФАН сообщал, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Томской области Сергей Жвачкин в декабре 2020 года провели переговоры. В результате встречи была подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.