Россияне рассказали о своем отношении к отечественным вакцинам

Москва, 5 февраля. Большинство россиян с пониманием относятся к массовой вакцинации от COVID-19. При этом три четверти опрошенных доверяют российским препаратам от коронавируса.

Более 12% опрошенных интернет-холдингом Rambler Group сделали прививку с начала массовой вакцинации, еще около 40% планируют привиться в ближайшее время. Лишь 2% высказались категорично против процедуры., передают РИА Новости.

«Остальные пока не приняли однозначного решения или заявили, что ответственно следят за уровнем антител в организме и готовы привиться, когда он снизится. Среди участников опроса 27% уже переболели COVID-19», — отметили аналитики.

Три четверти опрошенных выразили доверие российским препаратам. Еще 38% предпочитают вакцину «Спутник V», 37% респондентов ждут начала вакцинации «ЭпиВакКороной» и разработкой Центра Чумакова.

Ранее журналист из Германии восхитился эффективностью «Спутника V». Тесты российской вакцины от коронавирусной инфекции выглядят очень многообещающими, заявил журналист немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Вернер Бартенс.