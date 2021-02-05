Приморские врачи напомнили пациентам о втором этапе вакцинации

Владивосток, 5 февраля. Врачи Приморского края призывают пациентов соблюдать сроки второго этапа вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав региона.

Главный инфекционист края Анна Симакова напоминает, что прививка проводится в два этапа. Второй этап — обязателен. Ответная реакция организма и формирование иммунитета происходит в период между двумя введениями препарата.

Пациенту после первой прививки назначают время для второй — через 21 день. Пренебрегать сроками не стоит, поскольку это позволит сократить вероятность заражения коронавирусом.

Если в промежутке между прививками человек заболел, то у него будет медотвод от введения второго компонента. Когда состояние пациента нормализуется, ему нужно будет незамедлительно поставить вторую прививку.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что врач посоветовал переболевшим COVID-19 в первую волну привиться к лету. Это связано с тем, что иммунитет к этому времени может у них закончиться.