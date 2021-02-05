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Парагвай договорился с Россией о закупке «Спутника V»

Парагвай договорился с Россией о закупке «Спутника V»

Асунсьон, 5 февраля. Власти Парагвая подписали с Российским фондом прямых инвестиций соглашение об поставках вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Парагвай закупит российскую вакцину от коронавируса «Cпутник V». Об этом рассказал министр здравоохранения страны Хулио Массолени в эфире телеканала Paraguay TV.

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ», — сказал Массолени.

В то же время в Бразилии приняли закон, который упрощает регистрацию российского препарата. Документ позволит регулятору по ускоренной схеме разрешить вакцину от коронавируса «Спутник V», отметил сенатор Эдуарду Брага. О поставках российского препарата также ведут переговоры власти Колумбии.

Тесты российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выглядят очень многообещающими. Об этом ранее заявил журналист немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Вернер Бартенс.

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